Охота на звезд не прекратилась: самые известные свободные агенты без клуба

В топ-лигах Европы официально закрылось летнее трансферное окно, однако возможности для усиления состава у клубов еще далеко не исчерпаны. Согласно международным футбольным правилам, игроки с истекшими контрактами, имеющие статус свободных агентов, могут подписать контракт с любой командой в любое время вне трансферного окна. Авторитетное британское издание BBC опубликовало список звезд мирового футбола, у которых на данный момент нет официального клуба, но которые способны привлечь внимание любого гранда.

В этот список вошли обладатели «Золотого мяча», многократные победители Лиги чемпионов и герои самых дорогостоящих трансферов недавнего прошлого.

Легенды «Реала» и обладатель «Золотого мяча»: гиганты обороны и атаки

Самую резонансную часть списка составляют ветераны, еще недавно бывшие символами мадридского «Реала»:

Карим Бензема (последний клуб — «Аль-Хиляль»): обладатель «Золотого мяча» 2022 года после своего приключения в Саудовской Аравии вновь вернулся в статус свободного агента. Опыт французского бомбардира станет огромным приобретением для любой команды, ищущей нападающего;

Серхио Рамос («Монтеррей»): бывший капитан «Королевского клуба» завершил выступления в чемпионате Мексики и заявляет, что открыт для новых вызовов;

Даниэль Карвахаль («Реал»): многолетний основной правый защитник мадридского клуба после истечения контракта пока не выбрал новую команду;

Давид Алаба («Реал Мадрид»): универсальный австрийский защитник остается одним из самых сильных кандидатов на рынке свободных агентов.

Звезды в поисках возрождения и новых возможностей: Санчо, Погба и Стерлинг

Игроки, которые несколько лет назад взбудоражили европейский трансферный рынок и оценивались в сотни миллионов евро, также находятся в поисках нового пристанища:

Поль Погба («Монако»): вернувшийся в большой футбол после дисквалификации французский чемпион мира ищет путь в топ-лиги в качестве свободного агента;

Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»): уладив контрактные вопросы с «МЮ», вингер ждет выгодных предложений для перезагрузки карьеры;

Рахим Стерлинг («Фейеноорд»): бывшая звезда сборной Англии рассматривает новые варианты после выступления в Нидерландах;

Антони Марсьяль («Монтеррей»): французский нападающий также пополнил ряды свободных футболистов.

Мастерство и креатив: Коутиньо, Хамес и другие известные имена

Кроме того, в список вошел ряд мастеров, в разные годы оставивших яркий след в элите мирового футбола:

Филиппе Коутиньо («Васко да Гама») и Хамес Родригес («Миннесота»): оба латиноамериканских плеймейкера по-прежнему сохраняют высокий уровень видения поля и исполнения нестандартных передач;

Рияд Марез («Аль-Ахли»): бывшая звезда «Манчестер Сити» после Саудовской Аравии снова стоит перед выбором;

Джейми Варди («Кремонезе»): легенда АПЛ и опытный форвард с истинным инстинктом гола;

Александр Зинченко («Аякс»): универсальный легионер, способный с одинаковым успехом играть на левом фланге и в полузащите;

Деле Алли («Комо»): английский футболист, который после попыток закрепиться в Италии намерен вновь доказать свой потенциал.

Рынок свободных агентов может стать важным спасательным кругом, особенно для топ-клубов, чьи игроки получают травмы по ходу сезона и сталкиваются с непредвиденными проблемами.

Как вы думаете, кто из этих свободных агентов до сих пор смог бы спокойно играть в основе грандов европейского футбола? Можете ли вы представить таких звезд, как Карим Бензема или Серхио Рамос, в клубах Азии или Узбекистана? Оставляйте свои мысли в комментариях!