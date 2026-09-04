Охота на звезд не прекратилась: самые известные свободные агенты без клуба

·8·Спорт
Охота на звезд не прекратилась: самые известные свободные агенты без клуба

В топ-лигах Европы официально закрылось летнее трансферное окно, однако возможности для усиления состава у клубов еще далеко не исчерпаны. Согласно международным футбольным правилам, игроки с истекшими контрактами, имеющие статус свободных агентов, могут подписать контракт с любой командой в любое время вне трансферного окна. Авторитетное британское издание BBC опубликовало список звезд мирового футбола, у которых на данный момент нет официального клуба, но которые способны привлечь внимание любого гранда.

В этот список вошли обладатели «Золотого мяча», многократные победители Лиги чемпионов и герои самых дорогостоящих трансферов недавнего прошлого.

Легенды «Реала» и обладатель «Золотого мяча»: гиганты обороны и атаки

Самую резонансную часть списка составляют ветераны, еще недавно бывшие символами мадридского «Реала»:

  • Карим Бензема (последний клуб — «Аль-Хиляль»): обладатель «Золотого мяча» 2022 года после своего приключения в Саудовской Аравии вновь вернулся в статус свободного агента. Опыт французского бомбардира станет огромным приобретением для любой команды, ищущей нападающего;

  • Серхио Рамос («Монтеррей»): бывший капитан «Королевского клуба» завершил выступления в чемпионате Мексики и заявляет, что открыт для новых вызовов;

  • Даниэль Карвахаль («Реал»): многолетний основной правый защитник мадридского клуба после истечения контракта пока не выбрал новую команду;

  • Давид Алаба («Реал Мадрид»): универсальный австрийский защитник остается одним из самых сильных кандидатов на рынке свободных агентов.

Звезды в поисках возрождения и новых возможностей: Санчо, Погба и Стерлинг

Игроки, которые несколько лет назад взбудоражили европейский трансферный рынок и оценивались в сотни миллионов евро, также находятся в поисках нового пристанища:

  • Поль Погба («Монако»): вернувшийся в большой футбол после дисквалификации французский чемпион мира ищет путь в топ-лиги в качестве свободного агента;

  • Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»): уладив контрактные вопросы с «МЮ», вингер ждет выгодных предложений для перезагрузки карьеры;

  • Рахим Стерлинг («Фейеноорд»): бывшая звезда сборной Англии рассматривает новые варианты после выступления в Нидерландах;

  • Антони Марсьяль («Монтеррей»): французский нападающий также пополнил ряды свободных футболистов.

Мастерство и креатив: Коутиньо, Хамес и другие известные имена

Кроме того, в список вошел ряд мастеров, в разные годы оставивших яркий след в элите мирового футбола:

  • Филиппе Коутиньо («Васко да Гама») и Хамес Родригес («Миннесота»): оба латиноамериканских плеймейкера по-прежнему сохраняют высокий уровень видения поля и исполнения нестандартных передач;

  • Рияд Марез («Аль-Ахли»): бывшая звезда «Манчестер Сити» после Саудовской Аравии снова стоит перед выбором;

  • Джейми Варди («Кремонезе»): легенда АПЛ и опытный форвард с истинным инстинктом гола;

  • Александр Зинченко («Аякс»): универсальный легионер, способный с одинаковым успехом играть на левом фланге и в полузащите;

  • Деле Алли («Комо»): английский футболист, который после попыток закрепиться в Италии намерен вновь доказать свой потенциал.

Рынок свободных агентов может стать важным спасательным кругом, особенно для топ-клубов, чьи игроки получают травмы по ходу сезона и сталкиваются с непредвиденными проблемами.

Как вы думаете, кто из этих свободных агентов до сих пор смог бы спокойно играть в основе грандов европейского футбола? Можете ли вы представить таких звезд, как Карим Бензема или Серхио Рамос, в клубах Азии или Узбекистана? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Махмуд Махамаджонов перешел в махачкалинское «Динамо» — новый трамплин в ЕвропуМахмуд Махамаджонов перешел в махачкалинское «Динамо» — новый трамплин в ЕвропуСегодня, 05:54Миржалол Касымов: О победе над «Хорезмом» и упущенных моментовМиржалол Касымов: О победе над «Хорезмом» и упущенных моментовСегодня, 05:43«Лугано» обыграл «Серветт» и вышел в лидеры: детали матча«Лугано» обыграл «Серветт» и вышел в лидеры: детали матчаСегодня, 05:38Синдаров дал неожиданную оценку эмоциям Гукеша...Синдаров дал неожиданную оценку эмоциям Гукеша...Вчера, 23:03Нурсултон Рузибоев против Майкла Пейджа — столкновение мастера партера и нестандартного ударникаНурсултон Рузибоев против Майкла Пейджа — столкновение мастера партера и нестандартного ударникаВчера, 22:59Супергол Хагназария принес ОКМК победу над «Хорезмом»Супергол Хагназария принес ОКМК победу над «Хорезмом»Вчера, 21:34
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)