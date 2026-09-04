Ущерб от наводнений в Непале достиг 2,56 млрд долларов: подробности катастрофы

Разрушительные наводнения и мощные селевые потоки на севере Непала стали одной из тяжелейших трагедий в истории страны. В горном районе на границе с Китаем в результате схода огромного массива ледника реки вышли из берегов, уничтожив сотни населенных пунктов, стратегические дороги и объекты гидроэнергетики. Общий объем экономического ущерба от стихии составляет не менее 2,56 миллиарда долларов США (около 387,5 миллиарда непальских рупий). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные данные руководителя Национального управления по снижению и управлению рисками стихийных бедствий Непала Дхармы Раджа Упрети.

Человеческие жертвы и поисковые операции в туннелях

Масштабы стихийного бедствия поставили спасателей и местных жителей перед суровым испытанием:

Более 1 250 погибших: По последним официальным данным, число погибших под толщей грязи и камней превысило 1 250 человек;

Более 4 200 пропавших без вести: Судьба тысяч людей остается неизвестной. Спасательные группы ведут непрерывные поисковые работы в затопленных районах;

Трагедия в туннелях ГЭС: Продолжается крайне опасная и сложная операция по спасению сотен рабочих и служащих, оказавшихся заблокированными в подземных туннелях затопленных гидроэлектростанций.

Как началась катастрофа? Сход ледника на границе и разливы рек

Трагедия была вызвана цепью природных процессов:

Удар 26 августа: В высокогорном районе на границе с Китаем сошел большой объем ледниковой массы, что повлекло за собой мощные лавины;

Разрушение русел рек: Огромный поток воды, грязи и камней устремился в реки Бхоте-Коши и Тришули, снеся плотины и разрушив всю прибрежную инфраструктуру.

Разрушение 20 тысяч жилых домов и инфраструктуры: Затраты на восстановление

Масштаб финансового и материального ущерба стал огромным ударом по экономике Непала:

Разрушенный жилой фонд: В регионах требуется восстановить около 20 000 домов. Из них по меньшей мере 7 500 были полностью разрушены и сметены с лица земли;

Транспортный и энергетический коллапс: Десятки мостов, автодорог и высоковольтных линий электропередачи пришли в негодность;

Первоначальный экстренный этап: Как отметил Дхарма Радж Упрети, в течение первых четырех месяцев раннего восстановления — для возведения временных укрытий, расчистки дорог и обеспечения населения чистой питьевой водой и электричеством — потребуются срочные расходы в размере не менее 52,6 миллиона долларов.

Быстрое таяние ледников в Гималайском горном хребте в результате глобального изменения климата представляет все более серьезную угрозу безопасности всего региона Южной Азии.

Как вы думаете, какие системы раннего предупреждения на международном уровне должны быть внедрены для прогнозирования подобных стихийных бедствий и предотвращения человеческих жертв в районах, близких к Гималаям и ледникам? Насколько большую ответственность должны брать на себя глобальные организации в оказании помощи Непалу? Оставляйте свои мысли в комментариях!