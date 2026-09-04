Xiaomi представила термос Mijia Флип-Топ Термос Куп 2

Бренд Xiaomi запустил на своей краудфандинговой платформе Ёупин проект нового термоса объемом 500 мл под названием Mijia Флип-Топ Термос Куп 2. В настоящее время это удобное устройство можно приобрести на этапе сбора средств за 79 юаней (около 11 долларов), а после завершения кампании ожидается, что цена вырастет до 109 юаней. Этот гаджет предназначен для длительного сохранения температуры горячих и холодных напитков в повседневной жизни и в поездках. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, конструкция нового термоса тщательно продумана для максимального удобства использования, а его крышка оснащена специальным механическим замком. Такое решение позволяет легко открывать термос одним движением руки и, что самое важное, предотвращает случайное открытие в сумке. Материалы внутренней части устройства отличаются безопасностью и долговечностью.

Безопасные материалы и отличная теплоизоляция

Носик для питья и внутренний фильтр термоса изготовлены из термостабильного полимера ППСУ, который широко используется в детской посуде. Такая конструкция облегчает соблюдение гигиены, позволяя полностью снимать носик с крышки для очистки. Внутренняя часть корпуса выполнена из нержавеющей стали марки 316Л с тонкими стенками и зеркальной электролитической полировкой поверхности.

Функцию поддержания температуры напитков выполняет технология с медным покрытием и вакуумной изоляцией. Согласно данным, представленным Xiaomi, этот термос способен сохранять температуру горячей жидкости не ниже 68 градусов в течение шести часов. Аналогичный срок актуален и для холодных напитков — за шесть часов их температура не поднимется выше 10 градусов.

Уникальный дизайн и разнообразие цветов

Для повышения удобства использования инженеры добавили несколько небольших, но важных деталей. В частности, внешняя поверхность устройства не нагревается под воздействием температуры внутри, а на дне установлено специальное силиконовое покрытие, предотвращающее скольжение. Также имеется удобный язычок для очистки уплотнительного кольца, обеспечивающего герметичность.

Новый Mijia Флип-Топ Термос Куп 2 выпускается в нескольких цветовых вариантах, что позволяет покупателям выбрать свой стиль. На сегодняшний день продукт можно заказать в белом, синем, фиолетовом и голубом цветах. Информации о том, когда устройство выйдет на глобальный рынок, пока нет.