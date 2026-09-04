Какую роль сыграл Килиан Мбаппе в трансферных планах Челси?

Во время летнего трансферного окна всплыли любопытные подробности, потрясшие футбольный мир. Согласно сообщению издания Фут Меркато, нападающий Реал Мадрида Килиан Мбаппе неожиданно выступил в роли консультанта для лондонского Челси в процессе поиска центрального полузащитника. В преддверии закрытия трансферного рынка английский клуб готовился к уходу своего лидера Энцо Фернандеса. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как стало известно, руководство и тренерский штаб Челси проявили интерес к трансферу полузащитника итальянской Ромы Ману Коне. Перед тем как пригласить футболиста в команду, лондонцы стремились получить точную информацию о его профессиональных качествах и характере. По этой причине они проконсультировались с Килианом Мбаппе, который выступает вместе с Коне за сборную Франции.

Килиан Мбаппе, являющийся капитаном сборной Франции, дал положительную характеристику своему соотечественнику, признав его талантом высокого уровня, способным выдержать интенсивность Премьер-лиги. Эта высокая оценка звезды Реал Мадрида подтолкнула руководство Челси к принятию твердого решения, и клуб немедленно перешел к действиям.

Срыв трансфера в последние минуты

Переговоры между клубами завершились успешно, и Челси согласился выплатить за футболиста сумму в 70 миллионов евро (60 миллионов фунтов стерлингов). Эта цена была значительно выше реальной рыночной стоимости игрока. Кроме того, лондонский клуб достиг соглашения по условиям контракта с самим 23-летним полузащитником.

Однако в последний день трансферного окна возникло неожиданное препятствие. Главный тренер Ромы Джан Пьеро Гасперини выступил категорически против этого трансфера и заблокировал сделку. В результате переезд футболиста в Лондон не состоялся. Вместе с тем, срыв трансфера Ламина Камара из Монако также ограничил возможности Челси в полузащите.

Уход Энцо Фернандеса и проблемы с составом

На фоне несостоявшегося трансфера Ману Коне был оформлен переход Энцо Фернандеса в Манчестер Сити за рекордные 125 миллионов фунтов стерлингов. Комментируя трансфер, аргентинский полузащитник подчеркнул, что доволен высокой конкуренцией и возможностями для роста в своей новой команде.

Челси же, несмотря на хорошее начало сезона, сталкивается с проблемой нехватки кадров в центральной зоне. Травмы Ромео Лавиа и процесс восстановления Мойсеса Кайседо стали головной болью для тренера. Впереди важная встреча против действующего чемпиона Арсенала.