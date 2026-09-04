Anker представила умное зарядное устройство для iPhone и других гаджетов

Как сообщает Иксбт.ком, известный производитель аксессуаров компания Anker представила на китайском рынке новое зарядное устройство 45В Смарт+ Чаргер, отличающееся компактностью и передовыми характеристиками. Адаптер, оцененный примерно в 22 доллара или 149 юаней, привлекает внимание своими небольшими размерами, продвинутыми технологическими возможностями и ориентацией на удовлетворение потребностей современных пользователей. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Новый ГаН-адаптер имеет размеры всего 34 × 35,5 × 40 миллиметров, а его вес составляет всего 75 граммов. Несмотря на это, в компактном корпусе размещен небольшой цветной экран, который позволяет пользователю в режиме реального времени отслеживать текущую мощность зарядки, уровень заряда аккумулятора, информацию о подключенном устройстве и ход процесса зарядки.

Возможности умного дисплея и интерфейса

Дисплей данного устройства предназначен для обеспечения дополнительного удобства в использовании. В частности, имеется возможность поворота интерфейса экрана на 180 градусов, что обеспечивает удобное подключение зарядного устройства к розетке в любом положении. Также пользователь может по своему усмотрению настроить автоматическое отключение дисплея через одну или пять минут.

Одним из ключевых технических аспектов устройства является поддержка протокола Apple АВС и автоматическое распознавание смартфонов iPhone 15, 16, а также будущей 17-й серии. Адаптер самостоятельно выбирает оптимальную кривую зарядки в зависимости от типа подключенного устройства, что способствует эффективному сохранению ресурса аккумулятора.

Безопасность и современные технологии

По заявлению производителя, программное обеспечение адаптера можно обновлять через приложение Anker. Это позволяет добавлять функцию поддержки новых устройств по мере их появления на рынке. Также физическая кнопка на корпусе устройства позволяет легко переключаться между режимом быстрой зарядки и режимом защиты аккумулятора, что особенно полезно при зарядке смартфона в течение длительного времени ночью.

Максимальная мощность 45 Вт, обеспечиваемая через порт USB-C, поддерживает профили 5 В/3 А, 9 В/3 А, 15 В/3 А и 20 В/2,25 А. Эти показатели позволяют успешно заряжать с помощью адаптера не только смартфоны iPhone, но и iPad, MacBook Air, устройства на Android, а также портативные игровые консоли, такие как Nintendo Switch и Steam Deck.

За безопасную работу устройства отвечает система охлаждения АктивеШиелд 5.0, которая постоянно контролирует температуру. Кроме того, складная вилка, предназначенная для компактного и удобного хранения, надежно фиксируется в положениях 90 и 180 градусов.