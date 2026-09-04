Объявлены курсы валюat на 5 сентября

Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 5 сентября, снизится на 10–11 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.

Лучшие курсы продажи доллара в банках:

• Hayotbank — 11 790 сумов.

• Invest Finance Bank — 11 790 сумов.

• Universalbank — 11 790 сумов.

• Anorbank — 11 785 сумов.

Лучшие курсы покупки доллара у банков:

• Асакабанк — 11 820 сумов.

• Народный банк — 11 830 сумов.

• Капиталбанк — 11 830 сумов.

• Азия Альянс Банк — 11 835 сумов.

В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.