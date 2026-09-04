Объявлены курсы валюat на 5 сентября
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Ожидается, что курс доллара, который будет действовать 5 сентября, снизится на 10–11 сумов. Об этом сообщил Telegram-канал Bankir.
Лучшие курсы продажи доллара в банках:
• Hayotbank — 11 790 сумов.
• Invest Finance Bank — 11 790 сумов.
• Universalbank — 11 790 сумов.
• Anorbank — 11 785 сумов.
Лучшие курсы покупки доллара у банков:
• Асакабанк — 11 820 сумов.
• Народный банк — 11 830 сумов.
• Капиталбанк — 11 830 сумов.
• Азия Альянс Банк — 11 835 сумов.
В течение дня курс может измениться. Для уточнения актуального курса посетите официальные сайты банков.
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