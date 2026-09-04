«Украина уже проиграла»: Американский политик сделала громкое заявление

·70·Мир
«Украина уже проиграла»: Американский политик сделала громкое заявление

В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), проходящего в российском Владивостоке, американский политик Кимберли Лоу озвучила резкие и резонансные суждения по поводу военного конфликта в Украине. Представитель США заявила, что официальный Киев уже потерпел поражение в вооруженном столкновении, однако боевые действия искусственно продолжаются ради личного обогащения отдельных должностных лиц. Данное заявление вызвало широкие обсуждения в международных средствах массовой информации.

«Правда в том, что Украина проиграла»: Откровенное признание политика

Согласно информации, опубликованной агентством «РИА Новости», Кимберли Лоу открыто оценила реальную ситуацию на фронте и ее причины:

  • «Украина проиграла»: «Реальность такова, что Украина уже проиграла. Это нужно признать», — подчеркнула американский политик во время своего выступления на полях форума;

  • Фактор личных интересов: По ее словам, продолжающиеся боевые действия служат не изменениям на фронте, а интересам тех украинских руководителей, которые извлекают личную финансовую выгоду из этой нестабильности;

  • Закрытие глаз на реальность: Политик подвергла критике западные государства и киевскую администрацию за нежелание признавать истинные масштабы ситуации.

Глобальная угроза для Европы: Бесконтрольное оружие и радикальные группировки

В своем выступлении Лоу обратила внимание на то, что риски, выходящие за пределы поля боя, представляют серьезную угрозу для всего континента:

  • Беспорядочное распространение оружия: Выход из-под контроля поставляемых в регион современных вооружений может проложить путь к незаконной торговле и международному черному рынку;

  • Угроза радикальных банд: Присутствие на украинской территории различных ультраправых и радикальных группировок в будущем создаст очаг серьезной нестабильности;

  • Запоздалое предупреждение: «Это глобальный призыв. Европа должна обратить серьезное пристальное внимание на эту проблему, пока не стало слишком поздно», — подчеркнула Кимберли Лоу.

Возможности урегулирования конфликта и реакция Кремля

На фоне данного выступления Президент России Владимир Путин также затронул в рамках форума перспективы мирного урегулирования украинского конфликта. Российский лидер отметил, что реальные возможности для устранения противостояния все еще существуют, однако резкие действия и радикальные шаги, предпринимаемые киевской администрацией, остаются главным препятствием на пути к переговорам.

Как вы думаете, сможет ли рост подобных критических мнений среди западных политиков и общественности повлиять на объемы военной помощи и начало переговоров? Можно ли в ближайшее время найти дипломатическое решение украинского кризиса? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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