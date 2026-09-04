«Очаг опасного заболевания активизировался»: на границе России и Монголии выявлена чумная инфекция

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«Очаг опасного заболевания активизировался»: на границе России и Монголии выявлена чумная инфекция

В огромном природном очаге чумы, расположенном на государственной границе Российской Федерации и Монголии, в 2026 году была зафиксирована высокая эпизоотическая активность. Проведенные учеными двух стран совместные лабораторные анализы подтвердили циркуляцию возбудителя особо опасной инфекции среди грызунов в приграничных районах. В связи с этой ситуацией Роспотребнадзор и органы здравоохранения Монголии усилили регулярный мониторинг и экстренные профилактические меры.

Природный очаг Сайлюгем: лабораторные анализы и основные факты

В результате проведенных масштабных эпидемиологических исследований была обнародована следующая важная информация:

  • Зона риска площадью 29 тысяч квадратных километров: Речь идет о трансграничном природном очаге чумы Сайлюгем, расположенном на границе России и Монголии. 60 процентов этой территории приходится на Монголию, а остальная часть — на территорию России;

  • Исследовано более 200 образцов: Специалисты двух стран в период с 14 по 31 августа взяли пробы в сомоне Сагаан-Уул Монголии и прилегающих районах и провели их лабораторное исследование. В результате была успешно выделена культура возбудителя чумы и подтверждена активизация очага;

  • Постоянный контроль до 2029 года: Согласно двустороннему соглашению, в целях обеспечения безопасности планируется совместно и непрерывно наблюдать за очагом Сайлюгем до 2029 года.

Основные переносчики и уровень угрозы для здоровья человека

Специалисты отмечают, что основными распространителями заболевания в дикой природе являются сурки (тарбаганы) и другие грызуны, а также обитающие на них блохи:

  • Низкая эпидемическая опасность: Лабораторные эксперты заявляют, что штаммы чумы, выявленные в данном районе, обладают относительно низким эпидемическим потенциалом в плане быстрого и тяжелого распространения среди людей;

  • Угроза массового заражения отсутствует: На текущем этапе риск массовых заболеваний среди населения оценивается как очень низкий. Тем не менее, контакт с дикими грызунами или их охота категорически опасны;

  • Вакцинация и мобильные лаборатории: Противочумные подразделения России проводят плановую вакцинацию населения в приграничных районах, а мобильные лаборатории круглосуточно держат ситуацию под контролем.

Двустороннее оперативное сотрудничество служит важным барьером в предотвращении возможных биологических угроз.

Как вы думаете, может ли активизация природных очагов инфекции в приграничных районах оказать серьезное влияние на региональную санитарную безопасность? Какие еще современные меры необходимо принять для усиления контроля в подобных опасных зонах? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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