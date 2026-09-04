Трамп дал неожиданный ответ по поводу приглашения Путина на саммит Г20 в США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что еще не принял окончательного решения о том, приглашать или нет президента России Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (Г20), который пройдет 14–15 декабря 2026 года в городе Дорал, штат Флорида (около Майами). Отвечая на соответствующий вопрос журналиста телеканала «GB Невс», глава Белого дома открыто признал, что пока не выносил этот вопрос на повестку дня.

Вопрос от «GB Невс» и колебания в Белом доме

Дипломатическая ситуация вокруг саммита и заявление Трампа охватывают ряд важных аспектов:

Краткий ответ Трампа: На вопрос «Пригласите ли вы Путина на саммит?», американский лидер ответил: «Я еще об этом даже не думал»;

Что говорили источники в Госдепартаменте? Ранее ведущие СМИ США со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте распространяли информацию о том, что Трамп намерен лично пригласить российского лидера на форум в Майами;

Официальная позиция Кремля: Российская сторона подтвердила, что получила официальное приглашение на саммит и при любых обстоятельствах примет участие в этой встрече на высшем уровне. Однако возглавит ли делегацию лично глава государства или другое официальное лицо — этот вопрос пока остается не до конца проясненным.

Сигналы к восстановлению диалога: отношения Вашингтона и Москвы

Дональд Трамп за время своей президентской деятельности неоднократно подчеркивал необходимость налаживания связей с Россией. По его словам, Вашингтон стремится избегать односторонней позиции и развивать конструктивные и сбалансированные отношения как с Москвой, так и с Киевом.

В свою очередь, президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ), говоря о позиции Трампа, особо отмечал, что американский лидер склонен к позитивной и конструктивной работе по возобновлению двустороннего диалога. В связи с этим не исключается, что декабрьский саммит во Флориде может стать площадкой для потенциально исторических переговоров в мировой политике.

Как вы думаете, приедет ли Владимир Путин на территорию США для личного участия в саммите, или из соображений безопасности и дипломатических ограничений делегацию возглавит другой чиновник? Сможет ли потенциальная личная встреча Трампа и Путина послужить снижению глобальной напряженности? Оставляйте свои мнения в комментариях!