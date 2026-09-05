Зонды «Voyager» столкнулись с «плазменной стеной» в 50 тысяч градусов — что удивило ученых?

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Зонды «Voyager» столкнулись с «плазменной стеной» в 50 тысяч градусов — что удивило ученых?

Запущенные почти полвека назад легендарные космические аппараты NASA «Воягер-1» и «Воягер-2» зафиксировали неожиданное явление на дальних рубежах Солнечной системы. Как сообщает авторитетный научный портал ифлскиенке.ком, исследовательские зонды на пороге межзвездного пространства столкнулись с невообразимой температурой, которая оказалась в два раза выше ожидаемой — от 30 000 до 50 000 Кельвинов (практически совпадает и по шкале Цельсия).

Столкновение гелиопаузы и межзвездного пространства

На границе взаимодействия солнечного ветра и межзвездной среды происходят сложные процессы:

  • Что такое «плазменная стена»?: Это не твердое препятствие, а переходная зона — гелиопауза, где поток заряженных частиц, испускаемых Солнцем (гелиосфера), сталкивается с межзвездной средой;

  • Горячее, чем предполагалось: Теоретические расчеты показывали, что температура за пределами границы должна составлять около 15 000 – 30 000 Кельвинов. Однако показатели, зафиксированные приборами «Воягер-2» в 30 000 – 50 000 градусов, полностью перевернули научные гипотезы ученых;

  • Переходная зона и резкие изменения: На пороге гелиопаузы существует своеобразная буферная зона шириной в 1,5 астрономические единицы (что больше расстояния между Землей и Солнцем). Там плазменный поток замедляется, температура растет, а ее плотность резко колеблется менее чем за сутки.

Почему аппараты не сгорели при 50 тысячах градусов? Загадка физики

Тот факт, что космические зонды не вышли из строя и не расплавились при столь жуткой температуре, объясняется законами фундаментальной физики:

  • Разница между температурой и теплом: В условиях открытого космоса высокая температура означает не привычное тепловое воздействие, а чрезвычайно высокую кинетическую энергию движения отдельных частиц;

  • Разреженность частиц: Поскольку межзвездная плазма находится в крайне разреженном и рассредоточенном состоянии, количества частиц там банально недостаточно для реальной передачи тепла на корпус аппарата;

  • Беспрепятственный полет: Именно благодаря этому огромному пространству зонды «Voyager» смогли без каких-либо повреждений преодолеть эту «огненную преграду» и спокойно продолжить свое путешествие.

Полувековая миссия: Шаг навстречу новым открытиям

Исторические аппараты и поныне передают важные научные сигналы из неизведанных для человечества регионов:

  • Исторический рубеж: «Воягер-1» пересек эту границу в 2012 году, а «Воягер-2» — в 2018 году, став первыми созданными человеком аппаратами, вышедшими в межзвездное пространство;

  • Неожиданное магнитное поле: «Воягер-2» выяснил, что направление магнитного поля в межзвездном пространстве практически совпадает с направлением во внутренней зоне, где доминирует Солнце, что стало очередной загадкой для профильных специалистов;

  • Непрерывные данные: Зонды и по сей день непрерывно отправляют на Землю бесценные научные факты о плотности межзвездной плазмы и параметрах открытой галактической среды.

По-вашему, разве передача данных из глубин космоса аппаратами, созданными в 1970-х годах и работающими уже почти полвека, не является вершиной человеческой инженерии? Какие еще удивительные тайны ждут нас за пределами Солнечной системы? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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