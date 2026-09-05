Луис Энрике сделал неожиданное заявление после поражения от «Монако»

В очередном туре чемпионата Франции «ПСЖ» неожиданно уступил «Монако». Несмотря на то, что парижане проиграли домашний матч со счетом 1:2, главный тренер команды Луис Энрике после встречи заявил, что не разочарован действиями своих футболистов.

Испанский специалист даже подчеркнул, что «ПСЖ» больше заслуживал победы. По мнению Энрике, результат матча не в полной мере отражает события на поле.

Энрике доволен командой несмотря на поражение

Матч против «Монако» сложился для «ПСЖ» гораздо сложнее, чем ожидалось. Парижане не смогли полностью реализовать свои моменты и в итоге уступили сопернику со счетом 1:2.

Тем не менее, Луис Энрике отметил, что в игре его команды было много положительных моментов.

«Я доволен тем, что увидел. Это лишь начало сезона, и мы еще не на своем пике. Но я увидел много позитива».

«Мы заслуживали победы»

Энрике также обратил внимание на статистические показатели матча. В частности, тренер подчеркнул, что показатель ксГ (ожидаемые голы) продемонстрировал превосходство «ПСЖ».

«Для меня очевидно, что мы заслуживали победы. Достаточно посмотреть лишь на показатель ксГ. Однако таков футбол, и это прекрасный вид спорта».

Это мнение показывает, что, несмотря на поражение «ПСЖ», Энрике остался доволен качеством игры команды и созданными возможностями.

Почему «ПСЖ» упустил победу?

Одним из главных вопросов после матча стал огромный разрыв между созданными моментом и результатом.

Луис Энрике признал, что дать на это однозначный ответ непросто:

«Как я могу объяснить результат? Футбол порой невозможно объяснить».

По мнению тренера, подобные матчи могут стать важным уроком для будущих результатов команды.

Энрике особо отметил менталитет своих игроков

Главный тренер «ПСЖ» после поражения также отдельно остановился на психологическом состоянии своих подопечных.

Он положительно оценил менталитет команды и подчеркнул, что чемпионат еще далек от завершения.

«Я хочу особо отметить менталитет футболистов. Это будет интересный чемпионат. Мы должны готовиться к будущему».

«ПСЖ» теперь ждет испытание «Брестом»

Поражение от «Монако» стало для «ПСЖ» одним из важных предупреждений в сезоне. Теперь команда должна проанализировать допущенные ошибки и подготовиться к следующему матчу в чемпионате.

Следующим соперником парижан станет «Брест». На этот раз подопечные Луиса Энрике сыграют на выезде.

Вывод заключается в том, что поражение «ПСЖ» со счетом 1:2 пока не является поводом для серьезной тревоги у Энрике. Тренер видит позитивные моменты в игре команды, а главная цель — конвертировать созданные возможности в результаты по ходу сезона.