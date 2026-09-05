Государственная тайна в обмен на бесплатный маникюр: на Украине вскрыли секретную базу на 1,4 миллиона человек

Неожиданный и абсурдный кибернетический инцидент в Национальной полиции Украины взбудоражил всю сеть. Из-за того, что сотрудница полиции повелась на фальшивую скидку в салон красоты в социальных сетях, хакеры получили полный доступ к системе внутренней безопасности. В результате в публичный доступ утекла закрытая статистическая документация о масштабах мобилизации, отчетах военкоматов (ТЦК) и уличных реидах по всей Украине за 7 месяцев 2026 года.

«Ловушка салона красоты»: как хакеры завладели гостайной?

Получение секретной информации произошло не благодаря сложной технической атаке, а через простой человеческий фактор и фишинговую уловку:

3 бесплатных визита: В соцсетях была найдена сотрудница полиции, которой прислали фальшивую ссылку, якобы предоставляющую услугу «3 бесплатных маникюра» от известного салона красоты;

Взломаны внутренние базы: Как только сотрудница попалась на удочку по ссылке, хакеры получили полный доступ к Департаменту внутренней безопасности Нацполиции, системе проверки судимостей «Запит» и рабочим компьютерам сотрудников;

Камеры в залах заседаний: Под контроль даже попали камеры видеонаблюдения и микрофоны в залах проведения совещаний руководства, откуда прослушивались закрытые брифинги о ракетных ударах и погибших.

База на 1,4 миллиона и уличные реиды: реальные цифры мобилизации

Опубликованная таблица официальных документов демонстрирует масштаб действий по всей Украине за семь месяцев 2026 года:

1,4 миллиона граждан под контролем: В базу Единого реестра учета внесены данные о в общей сложности 1 409 688 лицах;

228 тысяч задержанных граждан: Группами оповещения и на блокпостах было задержано в общей сложности 228 626 мужчин и отправлено на военно-врачебную комиссию (ВВК);

174 тысячи медосмотров: Из задержанных 174 120 человек были признаны успешно прошедшими медицинский осмотр;

170 тысяч человек на фронт: Из прошедших осмотр 102 548 человек были мобилизованы принудительно, а 69 525 оформлены как «добровольцы», в результате чего на передовую отправили более 170 тысяч человек;

148 тысяч повесток: С начала года гражданам лично вручено в общей сложности 148 550 повесток.

Региональные различия: уличная «охота» и добровольцы

Документы показали резкий контраст между областями Украины:

Наибольшая принудительная мобилизация: Самые высокие показатели по отлову мужчин на улицах зафиксированы в Днепропетровской (13 тысяч), Киевской области и городе Киеве (в сумме более 16 тысяч), а также в Одесской области (9 тысяч);

Феномен Львова: Во Львовской области на западе страны показатель уличных задержаний оказался самым низким, однако количество добровольцев, пришедших по собственной воле — самым высоким (более 4 тысяч);

Отсутствие энтузиазма: В южных прифронтовых регионах и Одесской области количество желающих отправиться в армию добровольно находится на самом низком уровне.

Как вы думаете, разве взлом систем, где хранятся государственная безопасность и военные тайны, из-за одной простой бесплатной услуги не показывает всю уязвимость современной цифровой безопасности? Что вы думаете о подобных трагических случаях, происходящих из-за несоблюдения кибергигиены? Оставляйте свои мысли в комментариях!