Неожиданное зрелище в парламенте: депутат Сейма Польши начала лаять с трибуны

·17·Мир
Неожиданное зрелище в парламенте: депутат Сейма Польши начала лаять с трибуны

Очередное пленарное заседание польского парламента — Сейма — оказалось в центре внимания международных СМИ и социальных сетей из-за неожиданного и скандального инцидента. Депутат от оппозиционной партии «Право и справедливость» (ПиС) Доминика Хоросиньская во время выступления заместителя премьер-министра и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша сидела в зале и лаяла, как собака. Это необычное поведение и саркастические выпады в адрес министра вызвали волну резких протесков и шока в европейских политических кругах.

Прерванная речь: выпады в адрес министра

Инцидент произошел в разгар ожесточенных политических дебатов между правительством и оппозицией:

  • Резкая критика министра: Случившееся развернулось в момент, когда министр обороны Владислав Косиняк-Камыш открыто критиковал действия оппозиционной партии «Право и справедливость», обвиняя их в попытках захвата власти и подрыве основ демократии в стране;

  • Собачий лай и «тигренок»: Пока продолжалась эмоциональная речь министра, депутат Доминика Хоросиньская прямо в зале начала издавать звуки, похожие на собачий лай, и с сарказмом выкрикнула в адрес министра на трибуне «тигренок»;

  • Оцепенение в зале: Столь детское и шутовское поведение члена парламента на несколько секунд ввергло собравшихся в шоковое состояние, нарушив серьезную атмосферу заседания.

«Такого я в политике еще не видел»: реакция Дональда Туска и главы МВД

Высокопоставленные представители правительства выразили решительный протест против такого поведения депутата:

  • Неприятное удивление премьер-министра: Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с заявлением, выразив удивление и крайнее разочарование подобным поведением члена парламента;

  • Резкая реакция министра внутренних дел: Глава МВД Марцин Кервиньский назвал произошедшее «необычной и странной практикой». Министр особо подчеркнул, что за всю свою политическую деятельность он никогда еще не становился свидетелем подобной бескультурности и невоспитанности в стенах высшего законодательного органа;

  • Молчание Хоросиньской: Оказавшаяся в эпицентре обсуждений Доминика Хоросиньская пока никак официально не прокомментировала свое поведение и причины, побудившие ее так поступить.

Кризис политической культуры и дискуссии в сетях

Данное происшествие вновь вынесло на повестку дня вопрос о границах в современных парламентских дебатах:

  • Нарушение парламентского этикета: Как отмечают политические эксперты, замена политических аргументов и логической критики на столь скандальное шутовство на высших трибунах подрывает авторитет государственной власти;

  • Вирусная волна в интернете: Видеоматериалы с инцидентом за несколько часов набрали миллионы просмотров, вызвав у пользователей различные юмористические мемы и бурные политические споры.

А как считаете вы, является ли подобное поведение на трибуне высшего законодательного органа необычной формой политического протеста, откровенным проявлением невоспитанности человека и неуважения к депутатскому статусу? Сможет ли оппозиция заработать очки на таких действиях? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Не обстреливайте Москву и Киев»: США потребовали соблюдения перемирия во время визита представителей Трампа«Не обстреливайте Москву и Киев»: США потребовали соблюдения перемирия во время визита представителей ТрампаСегодня, 10:23Небывалая трагедия: во Франции из-за аномальной жары погибли 7 тысяч человекНебывалая трагедия: во Франции из-за аномальной жары погибли 7 тысяч человекСегодня, 10:17Государственная тайна в обмен на бесплатный маникюр: на Украине вскрыли секретную базу на 1,4 миллиона человекГосударственная тайна в обмен на бесплатный маникюр: на Украине вскрыли секретную базу на 1,4 миллиона человекСегодня, 10:06Зонды «Voyager» столкнулись с «плазменной стеной» в 50 тысяч градусов — что удивило ученых?Зонды «Voyager» столкнулись с «плазменной стеной» в 50 тысяч градусов — что удивило ученых?Сегодня, 09:52Есть ли шанс на мир? Путин и Зеленский намекнули на возобновление переговоровЕсть ли шанс на мир? Путин и Зеленский намекнули на возобновление переговоровСегодня, 08:37В Чехии отвлекшийся на телефон 7-летний ребенок упал на рельсы метро (видео)В Чехии отвлекшийся на телефон 7-летний ребенок упал на рельсы метро (видео)Сегодня, 07:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят