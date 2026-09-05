В Чехии отвлекшийся на телефон 7-летний ребенок упал на рельсы метро (видео)

·0·Мир
В Чехии отвлекшийся на телефон 7-летний ребенок упал на рельсы метро (видео)

В столице Чехии Праге 7-летний мальчик, идя и глядя в телефон, упал на рельсы метро. Другие пассажиры спасли его за несколько секунд до прибытия поезда. Об этом сообщила полиция Чешской Республики.

Инцидент произошел 2 сентября около 18:00 на станции метро «Музеум». По данным полиции, ребенок, находившийся в сопровождении члена семьи, не заметил, что из-за увлечения телефоном идет в сторону путей.

Мальчик внезапно потерял равновесие и упал на рельсы. В этот момент один из пассажиров-иностранцев прыгнул на пути, чтобы спасти его. Другие пассажиры также пришли на помощь, подняв ребенка на платформу всего за несколько секунд.

Важную роль в спасении жизни ребенка сыграла и кнопка экстренной остановки, расположенная на краю платформы. После ее нажатия приближающийся поезд метро был остановлен.

После прибытия сотрудников полиции ребенок с легкими травмами был передан работникам скорой помощи и доставлен в больницу.

В связи с произошедшим полиция Чехии призвала детей и их родителей быть осторожными при использовании телефонов или наушников в зонах метро и железных дорог. Полиция подчеркнула, что даже кратковременная потеря бдительности может привести к серьезным последствиям.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Пассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбеПассажира сняли с рейса из-за шутки о бомбеСегодня, 07:06Простой эксперимент дал неожиданный результат: в Атырау обнаружили новый ареал произрастания лотосовПростой эксперимент дал неожиданный результат: в Атырау обнаружили новый ареал произрастания лотосовСегодня, 06:30«Король холода» установил рекорд, пробыв под ледяной водой один час«Король холода» установил рекорд, пробыв под ледяной водой один часСегодня, 06:12Самые дорогие натуральные волокна в мире: Топ-5Самые дорогие натуральные волокна в мире: Топ-5Сегодня, 05:59В Британии «чайки» ежегодно уносят еду на 172 млн фунтовВ Британии «чайки» ежегодно уносят еду на 172 млн фунтовСегодня, 05:33В Нью-Йорке выжил мужчина, в которого ударила молния (видео)В Нью-Йорке выжил мужчина, в которого ударила молния (видео)Сегодня, 05:09
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят