В Чехии отвлекшийся на телефон 7-летний ребенок упал на рельсы метро (видео)

В столице Чехии Праге 7-летний мальчик, идя и глядя в телефон, упал на рельсы метро. Другие пассажиры спасли его за несколько секунд до прибытия поезда. Об этом сообщила полиция Чешской Республики.

Инцидент произошел 2 сентября около 18:00 на станции метро «Музеум». По данным полиции, ребенок, находившийся в сопровождении члена семьи, не заметил, что из-за увлечения телефоном идет в сторону путей.

Мальчик внезапно потерял равновесие и упал на рельсы. В этот момент один из пассажиров-иностранцев прыгнул на пути, чтобы спасти его. Другие пассажиры также пришли на помощь, подняв ребенка на платформу всего за несколько секунд.

Важную роль в спасении жизни ребенка сыграла и кнопка экстренной остановки, расположенная на краю платформы. После ее нажатия приближающийся поезд метро был остановлен.

После прибытия сотрудников полиции ребенок с легкими травмами был передан работникам скорой помощи и доставлен в больницу.

В связи с произошедшим полиция Чехии призвала детей и их родителей быть осторожными при использовании телефонов или наушников в зонах метро и железных дорог. Полиция подчеркнула, что даже кратковременная потеря бдительности может привести к серьезным последствиям.