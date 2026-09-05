Небывалая трагедия: во Франции из-за аномальной жары погибли 7 тысяч человек

Во Франции число погибших в результате беспрецедентной аномальной жары, наблюдавшиеся в летние месяцы, достигло 7 тысяч человек. Об этом официально сообщила министр здравоохранения страны Штефани Рист в эфире телеканала Франке 2. Хотя в Западной Европе были зафиксированы самые жаркие месяцы за всю историю метеорологических наблюдений, министерство подчеркивает, что медицинская система в целом выдержала это тяжелое испытание.

7 тысяч жертв и заявление министра: Удар экстремальной жары

Правительство Франции обнародовало официальные статистические данные о тяжелых последствиях, вызванных аномальной температурой:

Показатель избыточной смертности: По словам министра здравоохранения Штефани Рист, по данным на конец июля, количество избыточных смертей, зафиксированных из-за жары, достигло 7 000 человек ;

«Система продемонстрировала устойчивость»: Несмотря на страшную цифру жертв, министерство здравоохранения заявило, что хотя больницы и медицинские работники находились под огромным давлением в экстремальных условиях, система стабильно выдержала испытание;

Группа риска: Отмечается, что большинство погибших — это пожилые граждане, лица с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями, а также одиноко проживающие жители.

Самые жаркие месяцы в истории меонаблюдений: Невероятные показатели

Специалисты оценивают нынешнее лето как самый разрушительный период жары в истории региона:

На 3–5 градусов выше нормы: В июле в ряде стран Западной Европы температура воздуха внезапно оказалась в среднем на 3–5 градусов выше многолетних статистических показателей;

Исторический рекорд и 21,62 градуса: Июнь и июль стали самыми жаркими месяцами за всю историю метеорологических наблюдений. Среднесуточная температура, зафиксированная в регионе, составила 21,62 градуса , превысив средний показатель за период 1991–2020 годов на 2,79 градуса ;

Наглядное доказательство климатического кризиса: Ученые предупреждают, что в результате глобального потепления подобные волны аномальной температуры в городах Европы теперь превращаются в часто повторяющееся и более продолжительное стихийное бедствие.

А как вы думаете, готовы ли европейские города и инфраструктура к подобным усиливающимся глобальным потеплениям и экстремальной жаре, или градостроительство и медицинская система должны быть кардинально пересмотрены? Какие эффективные меры, по вашему мнению, необходимо принять против опасности летней жары в нашем регионе? Оставляйте свои мнения в комментариях!