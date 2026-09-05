Google Pixel 11 Pro КсЛ превзошел своего предшественника по автономности

Модель Pixel 11 Pro КсЛ, вошедшая в линейку новейших флагманских устройств компании Google, добилась значительного прогресса в энергоэффективности, несмотря на небольшое уменьшение емкости аккумулятора. Согласно данным иксбт.ком, новый смартфон работает почти на треть дольше своего предшественника и составляет достойную конкуренцию основным игрокам на рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Известно, что емкость аккумуляторов некоторых гаджетов серии Pixel 11, недавно представленных компанией, была сделана немного ниже, чем у предыдущих моделей. Однако тесты ГСМ Арена показали, что инженерам удалось не только сохранить заряд батареи, но и значительно улучшить его показатели. В результате оптимизированные технологические решения принесли неожиданно положительный результат.

Результаты тестирования и возможности аккумулятора

Для сравнения, выпущенная в прошлом году модель Pixel 10 Pro КсЛ в аналогичных сценариях работала 12 часов 28 минут, тогда как новый Pixel 11 Pro КсЛ в тех же условиях продержался целых 16 часов 45 минут. Этот показатель свидетельствует об увеличении автономности примерно на треть.

Удивительно, но емкость аккумулятора нового смартфона составляет 5115 mAh, тогда как в прошлогодней версии этот показатель был 5200 mAh. Значит, несмотря на меньший объем батареи, такого высокого результата удалось достичь за счет оптимизации системы управления энергопотреблением.

Скорость зарядки и другие характеристики

Помимо автономности, было отмечено значительное ускорение процесса зарядки. Если Pixel 10 Pro КсЛ за полчаса заряжался до 64 процентов, то новый флагман в зависимости от выбранного режима способен набрать 72-78 процентов за 30 минут. Время полной зарядки также сократилось: вместо прежнего 1 часа 22 минут теперь достаточно всего одного часа.

Специалисты также положительно оценили другие аспекты устройства. В частности, к ним относятся высококачественные материалы сборки, отличные динамики и превосходные камеры. Хотя яркость экрана осталась на уровне прошлого года, она по-прежнему занимает одно из лидирующих мест в своем классе.

Тем не менее отмечается, что новый процессор Тенсор Г6 не может полноценно конкурировать с флагманскими платформами основных соперников так же, как предыдущие поколения. Несмотря на это, по общим результатам флагман Google оказался более автономным, чем даже модель Samsung Galaxy S26 Ultra.

Хотя устройство все еще не достигло показателей iPhone 17 Pro Max, разрыв между ними уже не такой критичный, как в прошлом году. Это показывает, что компания делает серьезные шаги на пути к совершенствованию своей мобильной экосистемы.