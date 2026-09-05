Чудо Фабрегаса взрывает Серию А: «Комо» разгромил «Дженоа» на выезде

·32·Спорт
Чудо Фабрегаса взрывает Серию А: «Комо» разгромил «Дженоа» на выезде

3-й тур итальянской Серии А подарил один из самых громких и неожиданных результатов недели в европейском футболе. Дерзкий «Комо» под руководством легендарного испанского специалиста Сеска Фабрегаса гостил у «Дженоа», отправив в ворота соперника четыре безответных мяча и отпраздновав крупную победу со счетом 4:1. Несмотря на то, что в начале матча «Комо» уступал в счете, команда продемонстрировала яростный камбэк и благодаря этому успеху довела количество своих очков до 7, став единоличным лидером турнирной таблицы чемпионата Италии.

Шторм, начавшийся после гола Осмаича: яростный камбэк от «Комо»

Матч на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе поначалу складывался по сценарию хозяев:

  • Быстрый гол «Дженоа»: На 19-й минуте матча нападающий генуэзцев Осмаич открыл счет, выведя хозяев вперед (1:0);

  • Быстрый ответ Батурины: Гости не стали складывать руки и всего через 6 минут восстановили равновесие — на 25-й минуте Мартин Батура огорчил голкипера соперника Бейло (1:1);

  • Удары Диао и Нико Паса: На 30-й минуте Диао вывел «Комо» вперед, а на 40-й минуте воспитанник мадридского клуба, молодой талант Нико Пас благодаря красивым действиям довел счет до 3:1, фактически решив судьбу матча еще в первом тайме;

  • Дубль Диао: Продолжив атакующую игру и во втором тайме, подопечные Фабрегаса сказали свое слово на 78-й минуте — Диао забил свой второй мяч, оформил дубль и поставил точку в матче (1:4).

Атакующая философия Фабрегаса и гармония звездной молодежи

Игра «Комо», вышедшего в прошлом сезоне из низшего дивизиона и укрепившего состав дорогостоящими и перспективными молодыми игроками, сегодня заслуживает похвалы специалистов:

  • Креативный центр и атакующая тройка: Нико Пас, Мартин Батура и Максимо Перроне полностью взяли под контроль центр поля, без лишних трудностей взломав оборону соперника. Вышедшие на замену Максанс Какере и Мойзе Кен также не снизили темп игры;

  • Надежная оборона: Оборонительный бастион в составе Чалобы, Рамона и Коуто практически не позволил нападающим хозяев — Коломбо и Бальданци — свободно действовать.

Турнирная таблица: «Комо» на вершине с 7 очками и «Дженоа», оставшаяся с 0 очков

Эта крупная гостевая победа создала поистине интригующую ситуацию в верхней части Серии А:

  • «Комо» взлетел на вершину: Оформив две победы и одну ничью в первых трех матчах, команда Сеска Фабрегаса набрала 7 очков и захватила лидерство в таблице чемпионата Италии;

  • Черные дни для «Дженоа»: Команда из Генуи, потерпевшая поражения в трех матчах подряд и еще не набравшая ни одного очка, опустилась на самое дно турнирной таблицы.

Как вы думаете, сможет ли «Комо» под руководством Сеска Фабрегаса побороться за еврокубки в нынешнем сезоне Серии А или этот успешный старт — всего лишь временная волна? Игроками каких грандов Европы могут стать Нико Пас и Диао в ближайшие годы? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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