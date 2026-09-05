Ожидается, что цена iPhone 18 Pro вырастет меньше, чем прогнозировалось

Мобильные операторы по всему миру начали раскрывать предварительную информацию о ценах на следующее поколение смартфонов iPhone. Согласно данным Иксбт.ком, первые подробности о стоимости новых устройств просочились в интернет, и ожидаемые цены на флагманские модели частично изменили прогнозы аналитиков. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, в базе данных оператора Водафоне Эгйпт были указаны цены на модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В частности, на египетском рынке iPhone 18 Pro оценен в 98 000 египетских фунтов, а iPhone 18 Pro Max — в 105 000 фунтов. Эти показатели свидетельствуют о том, что стоимость новинок примерно на 10–11% выше стартовых цен устройств предыдущего поколения.

Ожидаемые цены на рынке США и налоги

Однако эксперты подчеркивают, что эти цифры нельзя напрямую переносить на другие рынки, в частности, на рынок США. Дело в том, что цены в Египте включают высокие местные налоги и импортные пошлины. Тем не менее, эти утечки дают более четкое представление о глобальной ценовой политике.

Предполагается, что в США модель iPhone 18 Pro поступит в продажу по стартовой цене около 1100 долларов США, а iPhone 18 Pro Max — около 1300 долларов. В результате ожидается, что Apple ограничится повышением цены всего на 100 долларов, а не на 150–200 долларов, как предсказывали некоторые аналитики.

Что известно о новой модели iPhone Ultra

На фоне изменения цен ожидается, что линейка компании пополнится новой, более дорогой версией Ultra. Согласно данным Водафоне Эгйпт, цена этого премиального устройства может составить 155 750 египетских фунтов. Это свидетельствует о значительно более высокой ценовой политике по сравнению со стандартными флагманами.

Также дополнительная информация, предоставленная Водафоне Аустралиа, раскрыла стоимость модели iPhone Ultra в зависимости от объема памяти. Согласно ей, различные модификации устройства будут оцениваться следующим образом:

Версия с 256 GB памяти — 3699 австралийских долларов

Версия с 512 GB памяти — 4199 австралийских долларов

Версия с 1 TB памяти — 4699 австралийских долларов