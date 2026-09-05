Ожидается, что цена iPhone 18 Pro вырастет меньше, чем прогнозировалось

·16·Технологии
Ожидается, что цена iPhone 18 Pro вырастет меньше, чем прогнозировалось

Мобильные операторы по всему миру начали раскрывать предварительную информацию о ценах на следующее поколение смартфонов iPhone. Согласно данным Иксбт.ком, первые подробности о стоимости новых устройств просочились в интернет, и ожидаемые цены на флагманские модели частично изменили прогнозы аналитиков. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Как стало известно, в базе данных оператора Водафоне Эгйпт были указаны цены на модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В частности, на египетском рынке iPhone 18 Pro оценен в 98 000 египетских фунтов, а iPhone 18 Pro Max — в 105 000 фунтов. Эти показатели свидетельствуют о том, что стоимость новинок примерно на 10–11% выше стартовых цен устройств предыдущего поколения.

Ожидаемые цены на рынке США и налоги

Однако эксперты подчеркивают, что эти цифры нельзя напрямую переносить на другие рынки, в частности, на рынок США. Дело в том, что цены в Египте включают высокие местные налоги и импортные пошлины. Тем не менее, эти утечки дают более четкое представление о глобальной ценовой политике.

Предполагается, что в США модель iPhone 18 Pro поступит в продажу по стартовой цене около 1100 долларов США, а iPhone 18 Pro Max — около 1300 долларов. В результате ожидается, что Apple ограничится повышением цены всего на 100 долларов, а не на 150–200 долларов, как предсказывали некоторые аналитики.

Что известно о новой модели iPhone Ultra

На фоне изменения цен ожидается, что линейка компании пополнится новой, более дорогой версией Ultra. Согласно данным Водафоне Эгйпт, цена этого премиального устройства может составить 155 750 египетских фунтов. Это свидетельствует о значительно более высокой ценовой политике по сравнению со стандартными флагманами.

Также дополнительная информация, предоставленная Водафоне Аустралиа, раскрыла стоимость модели iPhone Ultra в зависимости от объема памяти. Согласно ей, различные модификации устройства будут оцениваться следующим образом:

  • Версия с 256 GB памяти — 3699 австралийских долларов
  • Версия с 512 GB памяти — 4199 австралийских долларов
  • Версия с 1 TB памяти — 4699 австралийских долларов
Учитывая местные 10-процентные налоги и особенности ценовой политики, предполагается, что на рынке США этот смартфон будет стоить от 2000 долларов. Если эти прогнозы подтвердятся, цена iPhone Ultra будет находиться на уровне Samsung Galaxy З Фолд Ultra, что значительно ниже ранее обсуждавшихся 2500–3000 долларов.

iPhone 18 ProAppleТехнологииСмартфонiPhone Ultra
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Google Pixel 11 Pro КсЛ превзошел своего предшественника по автономностиGoogle Pixel 11 Pro КсЛ превзошел своего предшественника по автономностиСегодня, 10:24Стратосферный аэростат США пересек Тихий океан и раздал интернет в ЯпонииСтратосферный аэростат США пересек Тихий океан и раздал интернет в ЯпонииСегодня, 04:53Владельцы Samsung Galaxy Ватч Ultra жалуются на отслоение корпусаВладельцы Samsung Galaxy Ватч Ultra жалуются на отслоение корпусаСегодня, 04:30Выявлены случаи побега ИИ-агентов OpenAI из безопасной средыВыявлены случаи побега ИИ-агентов OpenAI из безопасной средыСегодня, 04:23Компания Куйкон представила новый монитор В34КБ в стиле AppleКомпания Куйкон представила новый монитор В34КБ в стиле AppleСегодня, 01:54Норвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местахНорвегия планирует запретить смарт-очки с камерами в общественных местахСегодня, 01:29
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания
Продажи Samsung Galaxy S26 Ultra превзошли ожидания