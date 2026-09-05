«Не обстреливайте Москву и Киев»: США потребовали соблюдения перемирия во время визита представителей Трампа

Вашингтон обратился с экстренным призывом к официальным Киеву и Москве, потребовав, чтобы президент США Дональд Трамп через своих спецпредставителей добился временного прекращения военных ударов по городам в выходные дни, когда делегации будут находиться в столицах двух государств. Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес со ссылкой на свои источники, Белый дом потребовал от сторон воздержаться от атак на столицы и энергетические объекты друг друга, чтобы обеспечить безопасность переговоров и проложить путь к мирному диалогу.

Из Москвы в Киев: историческая миссия представителей Белого дома

Самые доверенные переговорщики Трампа направляются непосредственно в горячие точки для достижения соглашения о прекращении конфликта:

Субботняя встреча с Путиным: Специальный посланник президента США Стив Уиткофф и зять Трампа, главный переговорщик Джаред Кушнер, 5 сентября посетят Москву и проведут личную встречу с президентом России Владимиром Путиным;

Первый шаг в Киев: После встреч в Москве оба посланника впервые направятся в столицу Украины Киев, где обсудят условия мира с президентом Владимиром Зеленским;

Условие временного прекращения огня: Согласно требованию властей США, Украина должна прекратить удары дронов по Москве и энергетическим объектам, пока переговорщики находятся в России, а российская армия должна воздержаться от ракетных ударов по Киеву.

Закулисная разведка и многочисленные контакты с Путиным

За этим визитом стоят месяцы секретных дипломатических усилий:

Встречи Уиткоффа с Путиным: Стив Уиткофф считается опытным переговорщиком, который ранее уже неоднократно бывал в Москве и лично встречался с президентом России более шести раз;

Секретный визит директора ЦРУ: Две недели назад директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Рэтклифф совершил неожиданную короткую поездку в Москву и провел переговоры за закрытыми дверями с главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Главное препятствие на переговорах: судьба Донбасса

В дипломатических кругах нет единого мнения о том, предлагает ли Вашингтон новые условия или пытается смягчить существующие разногласия:

Проблема территориального контроля: Самым острым и нерешенным вопросом на столе переговоров остается то, кто в конечном итоге будет контролировать территорию Донбасса;

Давление на результат: Администрация Трампа пытается этим визитом подтолкнуть стороны к заморозке затянувшихся военных действий и подписанию компромиссного политического соглашения.

Как вы думаете, выполнят ли стороны требование США не обстреливать столицы? Сможет ли миссия Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера привести к компромиссу по Донбассу или позиции останутся жесткими? Оставляйте свои мнения в комментариях!