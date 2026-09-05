Есть ли шанс на мир? Путин и Зеленский намекнули на возобновление переговоров

Обсуждения дипломатического урегулирования кровопролитного конфликта между Россией и Украиной неожиданно вышли на новый, самый высокий уровень. Выступая в рамках Восточного экономического форума, президент России Владимир Путин заявил, что возможность разрешить войну за столом переговоров сохраняется. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский также официально подтвердил, что специальный представитель лидера США Дональда Трампа в ближайшее время посетят Москву и Киев с целью обсуждения мирного соглашения. Неожиданный визит главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и активизация команды Трампа свидетельствуют о приближении решающего перелома в геополитических процессах.

Дипломатический сигнал Путина: «Прежде всего обе стороны должны договориться»

На форуме во Владивостоке Владимир Путин отдельно остановился на роли международного сообщества и взаимных условиях сторон в прекращении конфликта:

«Есть ли шанс? Да, есть»: «Прежде всего Россия и Украина должны договориться между собой. Все остальные страны готовы поддержать это и помочь. Есть ли шанс? Полагаю, что да, есть», — заявил российский лидер;

Диалог спецслужб не прекращался: Путин признал, что, несмотря на ожесточенные боевые столкновения на фронте, между Москвой и Киевом по линии спецслужб сохраняются закрытые каналы связи, однако не стал уточнять, насколько эти контакты могут повлиять на окончательное перемирие;

Факторы, осложняющие переговоры: Российский лидер подчеркнул, что удары Вооруженных сил Украины по транспортным судам в Черном море, а также резкие заявления официального Киева о том, что воздушное пространство России небезопасно, наносят серьезный ущерб атмосфере диалога.

Подтверждение Зеленского: миссия Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к народу также сообщил, что мирные переговоры при посредничестве США неизбежны:

Согласованные даты и официальный визит: «Определены предварительные даты. Мы ждем приезда представителей президента США сюда, в Киев. Есть и официальное подтверждение с их стороны: встречи будут организованы как в Москве, так и в Киеве», — сказал Зеленский;

Диалог с представителями Белого дома: Несколько дней назад Зеленский сообщил о проведении телефонных переговоров со специальным представителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем бывшего президента Джаредом Кушнером. В ходе беседы Зеленский охарактеризовал последние военные успехи российской армии как «незначительные»;

Непрерывная связь с Вашингтоном: Отмечалось, что киевская администрация ведет ежедневные согласованные консультации с командой Трампа по выработке условий мира.

Тайный визит Рэтклиффа, вопрос о саммите и признание Трампа

Дипломатическая волна вокруг мирных переговоров началась не случайно — за ней стоит глубокая разведывательная дипломатия:

Секретный визит главы ЦРУ в Москву: Обсуждения резко ускорились после заранее не объявленного, неожиданного визита в Москву в конце августа директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа;

План трехстороннего саммита: По данным издания Аксиос, Вашингтон предложил сторонам провести большой трехсторонний саммит с участием президентов США, России и Украины;

«Встречусь, когда мирное соглашение будет готово»: Трамп же отверг проведение саммита в ближайшие дни, заявив, что Путин согласится сразу, если захочет, но ему нужен не просто диалог, а окончательный результат: «Я хочу проводить такую встречу тогда, когда мы будем полностью готовы к заключению мирного соглашения»;

Личная вражда и сложность войны: По мнению Трампа, одно из главных препятствий на пути к миру — это глубокий личный конфликт между Путиным и Зеленским. Трамп также открыто признал, что этот конфликт оказался гораздо сложнее и глубже, чем он ожидал, ранее обещая закончить войну за 24 часа.

Как вы думаете, приведут ли нынешние заявления Путина и Зеленского, а также визиты эмиссаров Трампа в Москву и Киев к историческому соглашению, способному остановить войну, или это очередной дипломатический ход сторон с целью выиграть время на международной арене? Можно ли преодолеть личные разногласия? Оставляйте свои мысли и комментарии внизу!