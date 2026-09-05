Официально представлены новые цвета смартфона Xiaomi 18 Фолд

·13·Технологии
Официально представлены новые цвета смартфона Xiaomi 18 Фолд

Компания Xiaomi продолжает раскрывать важные детали внешнего вида своего будущего складного смартфона 18 Фолд в преддверии его презентации. Согласно данным иксбт.ком, президент бренда Лу Вэйбин представил два новых цветовых варианта в дополнение к ранее показанной красной версии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В число новых цветов, представленных главой компании, вошли черный и теплый золотисто-белый оттенки. Эти дополнения предоставляют пользователям возможность выбора уникального стиля и визуального подхода, что еще больше подогревает интерес к выходу устройства на рынок.

Дизайн и цветовые решения

Представленные новые цвета рассчитаны на различные эстетические предпочтения. В частности, черная версия выглядит очень сдержанно и классически, что подходит для деловой среды. Лу Вэйбин отметил, что этот оттенок обладает глубоким и лаконичным характером.

В свою очередь, золотисто-белая версия обеспечивает более мягкий и премиальный вид. Производитель охарактеризовал ее как теплую, спокойную и очень изысканную, подчеркнув, что гаджет адаптирован к потребностям современных пользователей.

Рыночная позиция и дата презентации

Данное устройство формирует новое направление на рынке складных телефонов. Xiaomi 18 Фолд позиционируется как гаджет нового типа в «среднем» формате, сочетающий удобную компактность обычного смартфона с преимуществами большого гибкого экрана.

Эксперты отмечают, что такой формат обеспечит пользователям дополнительное удобство при выполнении повседневных задач. Полные технические характеристики и официальная презентация устройства запланированы на 7 сентября текущего года, после чего станет ясна его роль на рынке.

Xiaomi18 FoldСкладной смартфонТехнологииЛу Вэйбин
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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