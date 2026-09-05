Официально представлены новые цвета смартфона Xiaomi 18 Фолд

Компания Xiaomi продолжает раскрывать важные детали внешнего вида своего будущего складного смартфона 18 Фолд в преддверии его презентации. Согласно данным иксбт.ком, президент бренда Лу Вэйбин представил два новых цветовых варианта в дополнение к ранее показанной красной версии. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В число новых цветов, представленных главой компании, вошли черный и теплый золотисто-белый оттенки. Эти дополнения предоставляют пользователям возможность выбора уникального стиля и визуального подхода, что еще больше подогревает интерес к выходу устройства на рынок.

Дизайн и цветовые решения

Представленные новые цвета рассчитаны на различные эстетические предпочтения. В частности, черная версия выглядит очень сдержанно и классически, что подходит для деловой среды. Лу Вэйбин отметил, что этот оттенок обладает глубоким и лаконичным характером.

В свою очередь, золотисто-белая версия обеспечивает более мягкий и премиальный вид. Производитель охарактеризовал ее как теплую, спокойную и очень изысканную, подчеркнув, что гаджет адаптирован к потребностям современных пользователей.

Рыночная позиция и дата презентации

Данное устройство формирует новое направление на рынке складных телефонов. Xiaomi 18 Фолд позиционируется как гаджет нового типа в «среднем» формате, сочетающий удобную компактность обычного смартфона с преимуществами большого гибкого экрана.

Эксперты отмечают, что такой формат обеспечит пользователям дополнительное удобство при выполнении повседневных задач. Полные технические характеристики и официальная презентация устройства запланированы на 7 сентября текущего года, после чего станет ясна его роль на рынке.