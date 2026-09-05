Pentagon выделил крупную сумму на создание ракеты с искусственным интеллектом

·30·Мир
Pentagon выделил крупную сумму на создание ракеты с искусственным интеллектом

Министерство обороны США (Pentagon) выделило компаниям Palantir Течнологиес и Anduril Индустриес 192 миллиона долларов на запуск серийного производства ракетно-разведывательной системы нового поколения ТИТАН (Тактикал Intelligence Таргетинг Аккесс Ноде), оснащенной технологиями искусственного интеллекта. Как сообщает авторитетное издание Дефенсе Невс, данный проект занимает центральное место в модернизации сухопутных войск США и направлен на обнаружение целей на дальних дистанциях и их уничтожение за считанные секунды.

Лидерство Palantir и связь с космическими спутниками

Основная часть военной программы была доверена ведущим гигантам Кремниевой долины в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта:

  • Главный подрядчик на 127 миллионов долларов: Большую часть контракта — 127 миллионов долларов — получила компания Palantir Течнологиес. К работам компания также привлекает таких крупных оборонных партнеров, как Л3 Харрис и Сиерра Невада;

  • Интеграция с орбитальными спутниками: В рамках проекта будет разработана абсолютно новая навигационная система, обрабатывающая в режиме реального времени большие объемы разведывательных данных, получаемых с околоземных космических спутников;

  • Молниеносная обработка данных: Комплекс ТИТАН позволит военным мгновенно агрегировать изображения, полученные с различных датчиков, дронов и космических аппаратов, передавая координаты целей напрямую в системы нанесения ударов.

Скорость поражения целей и революция искусственного интеллекта

Военные аналитики оценивают это соглашение как новый этап будущих войн:

  • Сокращение времени обнаружения цели: Главная цель Пентагона — свести к минимуму время между поиском вражеских объектов и техники, их анализом и принятием решений. Эту задачу будут выполнять алгоритмы и искусственный интеллект;

  • Масштабные заказы 2027 года: Данный этап является началом проекта, а в 2027 году Пентагон планирует подписать дополнительные крупные контракты на массовые поставки этих умных ракетных систем войскам;

  • Цифровая трансформация наземных сил: Комплекс снизит количество ошибок на поле боя, связанных с человеческим фактором, и резко повысит эффективность ударов высокоточными ракетами.

Как вы думаете, какие риски в будущем может нести полное доверие искусственному интеллекту в управлении вооружением и выборе целей? Изменят ли технологии Кремниевой долины природу традиционных войн навсегда? Оставляйте свои мнения в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

В США в обращение выпустили 1-долларовую монету с изображением Дональда ТрампаВ США в обращение выпустили 1-долларовую монету с изображением Дональда ТрампаСегодня, 12:06Пентагон ввел проверку на тестостерон для военных — затем решение изменилосьПентагон ввел проверку на тестостерон для военных — затем решение изменилосьСегодня, 11:15«Не обстреливайте Москву и Киев»: США потребовали соблюдения перемирия во время визита представителей Трампа«Не обстреливайте Москву и Киев»: США потребовали соблюдения перемирия во время визита представителей ТрампаСегодня, 10:23Небывалая трагедия: во Франции из-за аномальной жары погибли 7 тысяч человекНебывалая трагедия: во Франции из-за аномальной жары погибли 7 тысяч человекСегодня, 10:17Неожиданное зрелище в парламенте: депутат Сейма Польши начала лаять с трибуныНеожиданное зрелище в парламенте: депутат Сейма Польши начала лаять с трибуныСегодня, 10:11Государственная тайна в обмен на бесплатный маникюр: на Украине вскрыли секретную базу на 1,4 миллиона человекГосударственная тайна в обмен на бесплатный маникюр: на Украине вскрыли секретную базу на 1,4 миллиона человекСегодня, 10:06
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Свадьба века Роналду: место проведения церемонии и подробности
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Гигантская змея, забравшаяся на электрический столб, погибла от удара током
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Весёлая игра деревенских детей, вымазанных в грязи, покорила соцсети
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
Волосы длиной 2,71 метра: женщина, известная своими волосами, которые длиннее её роста, снова в центре внимания
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят
В реку Чикаго сбросили более 91 тысячи утят