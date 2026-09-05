Pentagon выделил крупную сумму на создание ракеты с искусственным интеллектом

Министерство обороны США (Pentagon) выделило компаниям Palantir Течнологиес и Anduril Индустриес 192 миллиона долларов на запуск серийного производства ракетно-разведывательной системы нового поколения ТИТАН (Тактикал Intelligence Таргетинг Аккесс Ноде), оснащенной технологиями искусственного интеллекта. Как сообщает авторитетное издание Дефенсе Невс, данный проект занимает центральное место в модернизации сухопутных войск США и направлен на обнаружение целей на дальних дистанциях и их уничтожение за считанные секунды.

Лидерство Palantir и связь с космическими спутниками

Основная часть военной программы была доверена ведущим гигантам Кремниевой долины в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта:

Главный подрядчик на 127 миллионов долларов: Большую часть контракта — 127 миллионов долларов — получила компания Palantir Течнологиес. К работам компания также привлекает таких крупных оборонных партнеров, как Л3 Харрис и Сиерра Невада;

Интеграция с орбитальными спутниками: В рамках проекта будет разработана абсолютно новая навигационная система, обрабатывающая в режиме реального времени большие объемы разведывательных данных, получаемых с околоземных космических спутников;

Молниеносная обработка данных: Комплекс ТИТАН позволит военным мгновенно агрегировать изображения, полученные с различных датчиков, дронов и космических аппаратов, передавая координаты целей напрямую в системы нанесения ударов.

Скорость поражения целей и революция искусственного интеллекта

Военные аналитики оценивают это соглашение как новый этап будущих войн:

Сокращение времени обнаружения цели: Главная цель Пентагона — свести к минимуму время между поиском вражеских объектов и техники, их анализом и принятием решений. Эту задачу будут выполнять алгоритмы и искусственный интеллект;

Масштабные заказы 2027 года: Данный этап является началом проекта, а в 2027 году Пентагон планирует подписать дополнительные крупные контракты на массовые поставки этих умных ракетных систем войскам;

Цифровая трансформация наземных сил: Комплекс снизит количество ошибок на поле боя, связанных с человеческим фактором, и резко повысит эффективность ударов высокоточными ракетами.

Как вы думаете, какие риски в будущем может нести полное доверие искусственному интеллекту в управлении вооружением и выборе целей? Изменят ли технологии Кремниевой долины природу традиционных войн навсегда? Оставляйте свои мнения в комментариях!