Бывший министр связи России обвиняется в создании известной финансовой пирамиды «Финико»

·35·Мир
Бывший министр связи России обвиняется в создании известной финансовой пирамиды «Финико»

Бывшему министру связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николаю Никифорову заочно предъявлено официальное обвинение по делу о прогремевшей на весь мир финансовой пирамиде «Финико». Как сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на следственные источники, экс-высокопоставленный чиновник подозревается в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Находящийся в настоящее время за пределами территории России бывший министр фигурирует в качестве одного из главных лиц огромной финансовой ловушки, оставившей ни с чем тысячи граждан.

Схема «Иннополис Арчитект»: как средства выводились за рубеж?

Следственные органы раскрыли причастность бывшего федерального министра к финансовым махинациям и механизм отмывания денежных средств:

  • Статус главного организатора: Согласно выводам следствия, Николай Никифоров был не просто партнером пирамиды «Финико», а одним из главных организаторов, которые руководили ею и направляли ее деятельность;

  • Офшорные и зарубежные каналы: Средства обманутых вкладчиков выводились на зарубежные банковские счета через компанию «Иннополис Архитект»;

  • Сеть владельцев и партнеров: Если генеральным директором и совладельцем данной компании является дизайнер Азат Тухватуллин, то вторым совладельцем напрямую через ООО «Иннополис Развитие» выступал сам бывший министр Николай Никифоров;

  • Прикрытие государственными проектами: Фирма «Иннополис Архитект», подозреваемая в отмывании средств, активно участвовала в строительных проектах крупнейшего в России инновационного города «Иннополис», возведенного под Казанью.

8 тысяч жертв и 5 миллиардов рублей: задержание «Тиффани»

Проект «Финико» обманул людей обещаниями быстрого обогащения и нанес материальный ущерб беспрецедентных масштабов:

  • Фальшивый доход в 25 процентов годовых: Под видом криптовалюты и высокодоходного трейдинга мошенники обещали вкладчикам гарантированную прибыль до 25 процентов годовых;

  • Около 8 тысяч официальных потерпевших: В рамках возбужденного на сегодняшний день уголовного дела около 8 000 граждан официально признаны потерпевшими;

  • Ущерб в 5 миллиардов рублей: Потерянные средства вкладчиков в общей сложности составляют почти 5 миллиардов рублей (примерно 55 миллионов долларов);

  • Задержана сообщница по прозвищу «Тиффани»: Правоохранительные органы арестовали Анну Серикову, которая была руководителем структурного подразделения пирамиды и была известна в сети под псевдонимом «Тиффани».

Прошлое в правительстве и заочный арест

Предыдущий высокий политический статус Никифорова вызывает еще более широкие обсуждения скандала в обществе:

  • Период молодого министра: Николай Никифоров занимал должность министра связи и массовых коммуникаций России с 21 мая 2012 года по 8 мая 2018 года и в свое время считался самым молодым министром в истории страны;

  • Перспектива международного розыска: В связи с тем, что чиновник покинул Россию, обвинение было выдвинуто заочно, и принимаются меры по объявлению его в международный розыск.

Как вы думаете, является ли вовлечение высших государственных должностных лиц и бывших министров в такие крупные мошеннические сети следствием слабого контроля в системе или искушением легкой наживы? Почему простые люди до сих пор верят в «25-процентные чудеса» и добровольно отдают свои сбережения? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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