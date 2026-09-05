В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке был зафиксирован беспрецедентный рекорд в сфере электронной коммерции и маркетинга. Известный китайский стример Дандан (Ян Цзюньсинь) смогла продать российские товары на сумму более 1 миллиарда рублей (почти 11 миллионов долларов) через прямые трансляции, которые она вела с площадки форума. Как сообщила генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина агентству ТАСС, этот показатель, установленный в рамках онлайн-фестиваля «Сделано в России», полностью оправдал все ожидания и планы.

17 миллионов за первые 5 минут: Рекорд «золотого стандарта»

Формат живого эфира китайского инфлюенсера доказал свою многократную эффективность по сравнению с традиционными экспортными и рекламными кампаниями:

Шоковые продажи за 5 минут: Уже в первые 5 минут после начала эфира стримером было полностью распродано товаров на 17 миллионов рублей;

Взят рубеж в 1 миллиард: За 4 дня онлайн-фестиваля общий объем продаж превысил 1 миллиард рублей. Этот показатель был целевой задачей, поставленной РЭЦ перед блогером, и Дандан выполнила свой «золотой стандарт» на 100 процентов;

Продолжение ночного контента: Объем продаж не прекратился с завершением эфира — заказы товаров продолжаются благодаря дополнительному видеоконтенту, записанному стримером ночью.

30 миллионов зрителей за 7 часов: Интерес китайской аудитории

Фестиваль электронной торговли отличился широким охватом и разнообразием продукции:

Прямой эфир из Владивостока: Дандан лично отобрала товары для презентации и провела непрерывный 7-часовой стрим с площадки во Владивостоке;

Охват аудитории в 30 миллионов: Только за семь часов прямая трансляция собрала более 30 миллионов просмотров китайских пользователей;

130 компаний и 250 наименований товаров: В онлайн-фестивале приняли участие более 130 компаний-производителей из более чем 50 регионов России с более чем 250 наименованиями продукции.

Инициатива Путина и сотрудничество, начатое с 2025 года

Данный проект является частью государственной экспортной стратегии:

Поручение главы государства: Программа популяризации отечественной продукции за рубежом под брендом «Сделано в России» была разработана правительством и РЭЦ на основе поручения Президента России Владимира Путина;

История успешного партнерства: Сотрудничество с Дандан началось в 2025 году после ее первого визита в Москву по приглашению РЭЦ и на сегодняшний день превратилось в крупный мост трансграничной электронной торговли.

Как вы думаете, смогут ли продажи товаров через прямые эфиры блогеров с миллионной аудиторией полностью заменить традиционный экспорт и магазины? Стоит ли местным узбекским производителям использовать такой формат живых стримов при выходе на зарубежные рынки? Оставляйте свои мнения в комментариях!