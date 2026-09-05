Неожиданная тишина: украинским войскам отдан приказ о 3-дневном прекращении огня

На украинском фронте происходит сенсационный и неожиданный поворот: издание «Украинская правда» и депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщили, что подразделениям Вооруженных сил Украины отдан приказ о прекращении огня по всей линии фронта сроком на 3 дня. Этот «режим тишины» совпадает по времени со срочным дипломатическим визитом специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву и Киев.

72-часовое полное перемирие: бои остановились на земле, в воздухе и на море

Согласно информации, приказ, отданный военным подразделениям, включает в себя требования о всеобъемлющем прекращении огня:

Четкие сроки и ограничения: Указано, что режим прекращения огня действует с 00:00 5 сентября до 23:59 8 сентября;

Полная тишина на трех фронтах: Депутат Алексей Гончаренко подтвердил, что режим тишины в равной степени распространяется на все направления — наземные столкновения, воздушные удары дронов и ракет, а также действия на море;

Официальное молчание и ожидание: Поскольку момент конфликта крайне деликатен, высшее военно-политическое руководство Украины пока не делало официальных публичных заявлений по поводу данного приказа.

Миссия посланников Трампа и сильное дипломатическое давление

Международные политические круги указывают на то, что это решение является результатом экстренных переговоров, проводимых Вашингтоном:

Полет Уиткоффа и Кушнера: Как отмечает аналитическое издание «Политика страны», даты вероятного 3-дневного перемирия полностью совпадают со временем переговоров главных переговорщиков Трампа — Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с Путиным в Москве, а затем с Зеленским в Киеве;

Требование Вашингтона и коридор безопасности: Ранее сообщалось, что Белый дом просил Москву и Киев не наносить удары, остановить атаки на столицы и объекты энергетики в период пребывания дипломатов в регионе;

Первая репетиция большого перемирия: Аналитики предполагают, что эта трехдневная пауза может стать первым испытательным коридором для Белого дома с целью заморозить конфликт в целом и проверить реальную готовность сторон к мирному соглашению.

Как вы думаете, сохранится ли полностью объявленный во время визита представителей администрации Трампа 3-дневный режим тишины на поле боя или он будет нарушен? Может ли эта кратковременная остановка стать реальным стартом к прекращению многолетней войны? Оставляйте свои мысли в комментариях!