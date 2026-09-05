Ҳусанов выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» против «Ковентри»

·23·Спорт
Ҳусанов выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» против «Ковентри»

На полях Английской Премьер-лиги происходит историческое и захватывающее событие для всего узбекского футбола и спортивной общественности. В рамках 3-го тура АПЛ лидер турнира «Манчестер Сити» принимает на своем поле «Ковентри», и защитник национальной сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов вошел в стартовый состав мирового гранда. Этот матч, который начнется 5 сентября в 19:00 по ташкентскому времени на стадионе «Этихад», несомненно, прикует взгляды миллионов наших соотечественников к зеленому газону.

В окружении мировых звезд: Ҳусанов в центре обороны гранда АПЛ

«Манчестер Сити» доверил линию обороны в этом матче самым сильным и мастеровитым игрокам:

  • Исторический старт: Впервые в истории узбекского футбола представитель нашей страны выйдет с первых минут в составе действующего чемпиона АПЛ и одной из самых престижных команд мира;

  • Оборонительный редут с Доннаруммой и Диашем: Сегодня Абдуқодир Ҳусанов составит надежный щит в центре защиты и на флангах вместе с Рубеном Диашем, Марком Гехи и Йошко Гвардиолом. Ворота будет защищать один из лучших голкиперов мира Джанлуиджи Доннарумма;

  • Атакующая мощь и Эрлинг Холанд: В центре поля и в атакующей тройке выступят Райан Шерки, Антуан Семеньо, Илиман Ндиайе, Эллиот Андерсон, Нико О'Райли, а также самый опасный бомбардир планеты Эрлинг Холанд.

Единоличное лидерство «Манчестер Сити» и испытание для «Ковентри»

Обе команды подходят к матчу, находясь на противоположных полюсах турнирной таблицы:

  • 100-процентный результат «Горожан»: «Манчестер Сити» одержал две уверенные победы в первых двух турах и с 6 очками занимает 1-е место в турнирной таблице;

  • «Ковентри» в зоне без очков: Гости неудачно начали новый сезон, еще не набрали ни одного очка и занимают 17-е место;

  • Основные силы соперника: «Ковентри», имеющий в составе таких опытных футболистов, как Карл Рашворт, Итан Пиннок, Бобби Томас и Тайво Авонийи на острие атаки, попытается сотворить сенсацию на «Этихаде».

Новая эра для узбекского футбола

Выход Абдукодира Ҳусанова в стартовом составе на официальный матч такого высокого уровня значим по следующим причинам:

  • Признание высокого доверия и мастерства: Попадание в стартовый состав в самой требовательной лиге мира и в самой конкурентоспособной команде свидетельствует о том, что физическая и тактическая подготовка нашего защитника находится на пике;

  • Радость миллионов болельщиков: Этот матч станет не просто борьбой за три очка, но и историческим событием на пути закрепления узбекских легионеров в элите мирового футбола.

Как вы думаете, какую оценку получит игра Абдукодира Ҳусанова в обороне «Манчестер Сити» в сегодняшнем матче на «Этихаде»? Сможет ли он стать постоянным и незаменимым защитником основы команды? Оставляйте свои мнения в комментариях и поддержите нашего соотечественника!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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