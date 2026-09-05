«Атлетик Бильбао» и «Атлетико Мадрид» состязаются в 4-м туре Ла Лиги

·25·Спорт
«Атлетик Бильбао» и «Атлетико Мадрид» состязаются в 4-м туре Ла Лиги

В рамках 4-го тура испанской Ла Лиги состоится очередное центральное противостояние, которое приковывает к экранам миллионы футбольных болельщиков. На величественном стадионе «Сан-Мамес», считающемся неприступной крепостью Страны Басков, «Атлетик Бильбао» принимает мадридский «Атлетико». Ожидается, что этот матч, который начнется в 19:15 по ташкентскому узбекскому времени, станет самым жарким событием тура не только из-за борьбы за очередные три очка, но и благодаря столкновению двух разных сильных характеров, бескомпромиссной тактики и звезд.

Испытание в крепости «Сан-Мамес»: Братья Уильямс и оборонительный бастион Лапорта

Хотя хозяева поля в первых трех турах набрали всего 3 очка и опустились на 13-е место в турнирной таблице, они бросают в бой свои главные силы, способные сокрушить любого гранда на своем поле:

  • Вратарь и линия обороны: ворота защищает первый номер сборной Испании Унаи Симон, в центре защиты выступают вернувшийся опытный Эмерик Лапорт и Йерай Альварес, а на флангах действуют Хесус Аресо и Юри Берчиче;

  • Связка в центре: полугодовая линия доверена Иньиго Руису, Беньяту Геренабаррене и креативному плеймейкеру Ойяну Сансету;

  • «Молниеносная» скорость на флангах: прочность обороны соперника будут испытывать чемпион Европы Нико Уильямс, капитан и лидер команды Иньяки Уильямс, а также молодой талант Роберто Наварро.

Обновленная армия Диего Симеоне: Лукман, Ли Кан Ин и Гримальдо с первых минут

Команда Диего Симеоне, набравшая 7 очков в первых турах и занимающая 4-е место, прибыла в Бильбао в серьезно изменившемся и крайне атакующем составе:

  • Вратарь и надежный оплот: в линии, где ворота защищает один из самых надежных голкиперов мира Ян Облак, центральную защиту занимают Марк Пубиль и Давид Ганцко. На флангах же играют неутомимый Маркос Льоренте и мастер левого фланга Алехандро Гримальдо;

  • Железная дисциплина в полузащите: в центре действуют сын главного тренера Джулиано Симеоне, талантливый Пабло Барриос, датский опорник Мортен Юлманн и контролирующий мяч Алекс Баэна;

  • Новая угроза передней линии: атакующая тройка мадридцев, состоящая из одного из самых опасных вингеров планеты Адемолы Лукмана и корейского мастера Ли Кан Ина, будет отвечать за создание опасных моментов в штрафной площади хозяев.

Ситуация в турнирной таблице: гонка лидеров или сенсация от басков?

Это противостояние наверняка еще больше накалит борьбу в верхней части Ла Лиги:

  • План «Атлетико» на 10 очков: в случае победы мадридцы доведут количество своих очков до 10 и усилят претензии на единоличное лидерство среди лидеров чемпионата;

  • Шанс «Атлетика» выбраться из кризиса: для хозяев же немедленной задачей является подняться выше 13-го места и на глазах у собственных болельщиков остановить одного из фаворитов турнира.

Как вы думаете, кто одержит верх в напряженной атмосфере «Сан-Мамеса» — «Атлетик» под руководством Лапорта и братьев Уильямс или мадридцы Симеоне, усиленные Лукманом и Ли Кан Ином? Какая звезда решит судьбу матча? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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