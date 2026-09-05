Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе

Установлено, что древний метеорит, найденный в Антарктиде, сохранил следы мощного магнитного поля, существовавшего на самых ранних этапах формирования Солнечной системы. Согласно данным иксбт.ком, это открытие указывает на то, что магнетизм мог играть более важную роль в рождении Солнца и планет, чем считалось ранее. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Речь идет о метеорите ДОМ 08006, найденном в Антарктиде в 2008 году. Это один из самых древних и наименее измененных метеоритов, часть веществ в составе которого сохранилась в том же виде, что и в период формирования Солнечной системы.

Тайна древних частиц

Исследователи сосредоточились на калий-алюминиевых включениях, содержащих магнитные минералы, такие как железо. Они сформировались в первые 200 тысяч лет существования Солнечной системы и считаются одними из самых древних твердых материалов в системе. По сути, эти микроскопические частицы зафиксировали условия, существовавшие в момент рождения Солнца.

Команда под руководством ученого из Университета Пердью Кауэ Борлины изучила несколько таких включений. На основе анализа остатков было установлено, что вещество подвергалось воздействию магнитного поля, которое было примерно в 12 раз сильнее нынешнего магнитного поля Земли.

Магнетизм и гравитация

4,6 миллиарда лет назад Солнечная система состояла из гигантского облака газа и пыли, которое постепенно сжималось под действием гравитации. Со временем оно превратилось в плоский протопланетный диск. В его центре сформировалось Солнце, а из оставшегося материала впоследствии возникли планеты.

Гравитация традиционно считалась главным фактором этого процесса. Однако новое исследование показывает, что магнитное поле, возникающее в результате движения заряженных частиц в плазме, также могло играть значительную роль.

Научные модели будущего

Это магнитное поле могло способствовать сплющиванию первичного облака и влиять на движение вещества внутри протопланетного диска, направляя его к формирующемуся Солнцу. Ранее группа ученых уже находила в метеоритах следы магнитного поля, существовавшего примерно через 2 миллиона лет после начала формирования Солнечной системы.

Однако к тому времени Солнце уже успело сформироваться. Метеорит ДОМ 08006 позволяет заглянуть еще глубже в первые сотни тысяч лет существования нашей планетной системы. Полученные данные свидетельствуют о том, что для объяснения рождения Солнца и планет одной гравитации может быть недостаточно.