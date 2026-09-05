Более 11 тысяч пирсингов: как Элейн Дэвидсон установила рекорд?

Шотландка Элейн Дэвидсон привлекла внимание всего мира своей внешностью и уникальным стилем. Она установила необычный рекорд, разместив на своем теле более 11 тысяч пирсингов и различных металлических украшений.

Бесчисленные украшения на ее теле принесли Элейн известность как человеку с наибольшим количеством пирсинга в мире. Этот показатель привел к тому, что ее имя попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Яркий и резко отличающийся от других образ Элейн вызывает изумление у многих. Ее рекорд на протяжении лет упоминается как один из самых необычных.