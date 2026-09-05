Денежные средства от имущества, проданного на аукционах, направляются в государственный бюджет

·21·Экономика
Денежные средства от имущества, проданного на аукционах, направляются в государственный бюджет

Управлением Бюро принудительного исполнения Республики Каракалпакстан и его территориальными отделами за истекший период текущего года фактически обеспечено исполнение всего 817 исполнительных документов о передаче имущества в доход государства на сумму 1 млрд. 747 млн. сумов.

В целях обеспечения исполнения исполнительных документов данного вида было описано и выставлено на аукционные торги 147 объектов имущества на общую сумму 21 млрд. 205 млн. сумов, подлежащих обращению в доход государства, из которых 108 единиц на сумму 7 млрд. 672 млн. сумов были проданы на проведенных аукционах, а средства от продаж перечислены в доход государства.

Например, согласно решению Нукусского городского суда по уголовным делам, находившемуся в производстве Нукусского городского отдела Бюро, было предусмотрено обращение в пользу государства недвижимого имущества стоимостью 1,4 млрд. сумов, расположенного в городе Нукусе. Данная недвижимость была в установленном порядке описана и выставлена на аукцион, продана на аукционных торгах, проведенных 06.08.2026 года, а вырученные денежные средства направлены в государственный бюджет.
Работа в этом направлении играет важную роль в обеспечении стабильности государственного бюджета.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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