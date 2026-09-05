Моуринью открыто обвинил игроков «Бетиса» в симуляции — столкновение хитрости

·21·Спорт
Моуринью открыто обвинил игроков «Бетиса» в симуляции — столкновение хитрости

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью после драматичного матча 4-го тура Ла Лиги против «Бетиса» (1:0) резко и иронично раскритиковал поведение игроков команды-соперницы на поле. Португальский специалист, известный своими яркими и резкими высказываниями, охарактеризовал собственных футболистов как излишне честных и «наистных», а игроков соперника — как команду, которая мастерски умеет извлекать максимальную выгоду из решений судей и идет на хитрости.

«Наши честны и наивны, а соперник чересчур хитер»

Жозе Моуринью на пресс-конференции открыто сравнил отношение игроков обеих команд к нарушениям правил:

  • Спор о хитрости на поле: «Футболисты “Бетиса” гораздо хитрее и в этом плане значительно опережают представителей “Реала”. Игроки же “Реала” играют чисто и наивно», — подчеркнул Моуринью;

  • Реакция после фола: По словам тренера, мадридцы даже в случае грубости против них не симулируют, а сразу поднимаются на ноги и мужественно продолжают игру;

  • Тактика обмана судей: Члены команды соперника же стараются использовать каждый мелкий контакт, чтобы выпросить у арбитров максимальное количество карточек или штрафных ударов.

Стойкость Вальверде и «спектакль» на глазах у тренера

Моуринью проиллюстрировал свои мысли конкретными примерами, сравнив две важные ситуации в матче:

  • Эпизод на 1-й минуте и мужество капитана: «Почему я говорю о наивности? Уже на первой минуте они наступили Федерико на ногу. Но Федерико не упал и не стал орать, а сразу поднялся и проявил выдержку, которая подобает капитану “Реала”»;

  • Ситуация, когда требовалась «скорая помощь»: «Похожий эпизод произошел с игроком соперника прямо на моих глазах, у технической зоны. Поверьте, глядя на то, как он корчится от боли, я подумал, что если на поле не приедет машина скорой помощи, он вообще не сможет подняться», — съязвил тренер.

Психологическое давление Моуринью на арбитров

Это высказывание португальского специалиста является не просто проявлением эмоций, а продуманным тактическим ходом на будущие матчи:

  • Привлечение внимания судей: Подобным заявлением тренер призывает арбитров чемпионата Испании не вестись на постоянные симуляции соперников и защищать честную борьбу «Реала»;

  • Поднятие командного духа: Представляя своих подопечных как «истинных бойцов» и «благородных наивных парней», он еще больше укрепляет лидерский дух в футболистах.

А как считаете вы, нужно ли в современном футболе играть честно и наивно, как «Реал», или ради победы оправдано использование мелких хитростей и симуляций в стиле «Бетиса»? Справедливы ли ироничные обвинения Моуринью в адрес соперника? Оставляйте свои мысли в комментариях!

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

«Атлетик Бильбао» и «Атлетико Мадрид» состязаются в 4-м туре Ла Лиги«Атлетик Бильбао» и «Атлетико Мадрид» состязаются в 4-м туре Ла ЛигиСегодня, 18:54«Барселона» высказалась о поражении «Реала» от «Бетиса»«Барселона» высказалась о поражении «Реала» от «Бетиса»Сегодня, 18:47Ҳусанов выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» против «Ковентри»Ҳусанов выйдет в стартовом составе «Манчестер Сити» против «Ковентри»Сегодня, 18:37Ламин Ямаль включен в группу капитанов БарселоныЛамин Ямаль включен в группу капитанов БарселоныСегодня, 15:35Защитник Реал Бетиса рассказал, как он отразил пенальти МбаппеЗащитник Реал Бетиса рассказал, как он отразил пенальти МбаппеСегодня, 15:34Барселона на пороге серьезной потери: Ламин Ямаль пропустил тренировкуБарселона на пороге серьезной потери: Ламин Ямаль пропустил тренировкуСегодня, 14:50
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Уйдет ли из «Насафа»? Рузикул Бердыев сделал неожиданное заявление после поражения от «Навбахора»
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)