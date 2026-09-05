Кирилл Буданов раскрыл свой совет Зеленскому по Донбассу

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов в заявлении авторитетному изданию Те Нью-Йорк Тимес раскрыл подробности закулисных переговоров между официальным Киевом и Москвой. По его словам, он порекомендовал Президенту Владимиру Зеленскому категорически отвергнуть любые соглашения, которые позволяют России установить свой флаг на территориях, не перешедших под контроль ее армии. Также было отмечено, что диалог может возобновиться в ближайшие дни, однако прекращения огня на фронте не стоит ожидать раньше весны 2027 года.

Жесткая позиция по Донбассу: «Российский флаг недопустим»

Кирилл Буданов обозначил принципиальные границы Украины в территориальных вопросах:

Территориальные потери не признаются: Чиновник подчеркнул, что готов к любым дипломатическим шагам, ведущим к прекращению войны, но ни за что не примет официальную уступку земель;

Резкая рекомендация Зеленскому: Буданов посоветовал украинскому лидеру не подписывать ни одного документа, позволяющего российскому флагу развеваться на территориях, которые не перешли под контроль России на поле боя;

Статус оставшихся четырех городов: В переговорных документах находящиеся в распоряжении Украины территории Донбасса охарактеризованы как «четыре частично разрушенных города среднего размера и обширные сельскохозяйственные угодья».

Закрытый диалог в Абу-Даби: 2 главных вопроса из 20 пунктов

Издание Те Нью-Йорк Тимес раскрыло важные моменты секретных договоренностей при посредничестве США:

Сокращение с 20 пунктов до 2: На переговорах, прошедших при посредничестве США в начале 2026 года в столице ОАЭ Абу-Даби, проект всеобъемлющего соглашения, состоявший из 20 первоначальных пунктов, был сокращен до двух ключевых узлов;

Судьба Запорожской АЭС и Донбасса: В настоящее время на повестке дня остались только две решающие темы — статус Запорожской атомной электростанции и будущее находящихся под контролем Украины земель Донбасса;

Предложения по чрезвычайному управлению: В ходе обсуждений предлагались и необычные механизмы управления этими территориями, в том числе такие варианты, как передача контроля частным военным компаниям (ЧВК), создание при поддержке США специального «Совета мира» или налаживание совместного гражданского управления.

Перспективы переговоров: огонь не прекратится до весны 2027 года

Несмотря на рост дипломатической активности, вероятность скорого прекращения войны оценивается как очень низкая:

Ожидается возобновление диалога: Как сообщил Кирилл Буданов, контакты между сторонами могут возобновиться уже в текущем месяце;

Срок — весна 2027 года: Однако возобновление переговоров не означает быстрого заключения перемирия на фронте. Буданов открыто заявил, что не верит в заключение соглашения о прекращении огня на поле боя ранее весны 2027 года;

Долгосрочная борьба: Данное заявление наглядно показывает, что на пути попыток Вашингтона незамедлительно заморозить конфликт все еще стоят очень сложные препятствия.

Как вы думаете, смогут ли рассматриваемые по Донбассу и Запорожской АЭС «Совет мира» или контроль частных структур поставить реальную точку в конфликте? Насколько реалистично предположение Кирилла Буданова о том, что перемирия не стоит ждать до весны 2027 года? Оставляйте свои мнения в комментариях!