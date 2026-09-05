Почему присяжные не смогли вынести приговор Линдси Клэнси, убившей троих своих детей?

·52·Мир
Почему присяжные не смогли вынести приговор Линдси Клэнси, убившей троих своих детей?

Судебный процесс по делу 36-летней Линдси Клэнси, глубоко потрясший судебную систему и общественность США и названный местной прессой «самым печальным судом Америки», неожиданно зашел в тупик. Как сообщает издание BBC, коллегия присяжных после шести дней ожесточенных дебатов так и не смогла прийти к единогласному решению по делу бывшей медсестры, обвиняемой в зверском убийстве трех находившихся на ее попечении малолетних детей, и суд официально был объявлен несостоявшимся.

«С тяжелым сердцем сообщаем»: Бессилие присяжных

Шестидневные обсуждения за закрытыми дверьми завершились тем, что члены коллегии не смогли достичь абсолютного единогласия:

  • Письмо, зачитанное судьей: В конце заседаний судья Уильям Салливан зачитал в зале суда записку, оставленную присяжными: «С тяжелым сердцем мы сообщаем, что не смогли прийти к единому решению и не сможем прийти к нему в дальнейшем»;

  • Юридический тупик: Согласно законодательству США, по столь тяжким преступлениям все члены коллегии присяжных должны единогласно проголосовать «виновна» или «невиновна». Поскольку мнения разделились кардинально, процесс закрыли безрезультатно;

  • Пересмотр судебного процесса: Теперь прокурорам предстоит решить вопрос о возобновлении дела с новой коллегией присяжных или принятии других правовых мер.

Трагедия в январе 2023 года: Ужас, разыгравшийся в подвале

Дело квалифицированной медицинской сестры Линдси Клэнси, проживавшей в штате Массачусетс, потрясло всю страну:

  • Убийство троих малолетних: В январе 2023 года 36-летняя Линдси в подвале своего дома задушила пятилетнюю дочь Кору, трехлетнего сына Доусона и восьмимесячного младенца Каллена;

  • Попытка суицида и выживание: Совершив убийство детей, она выпрыгнула из окна второго этажа дома. Однако она выжила и из-за тяжелых травм осталась прикованной к инвалидному креслу на всю жизнь;

  • Признание вины, но другая причина: Линдси не отрицает, что лично совершила убийство, но объясняет это состоянием аффекта, в котором находилась в тот момент — тяжелейшим послеродовым психозом (постпартум псйчосис).

Раскол в обществе: Хладнокровная убийца или жертва болезни?

Это страшное событие вызвало резкую поляризацию среди жителей и юристов США:

  • Сторона обвинения и план: Одна сторона настаивает на том, что Линдси заранее и хладнокровно спланировала все свои действия. Утверждается, что она мастерски воспользовалась отсутствием мужа дома и его кратковременным уходом в магазин, чтобы совершить преступление;

  • Защитники и нехватка медицинской помощи: Защищающая женщину сторона заявляет, что она была любящей матерью, которая любила детей больше жизни, но сошла с ума в результате развившегося после родов глубокого психического расстройства и отсутствия своевременной необходимой психолого-психиатрической помощи;

  • Изъяны в системе: Данные обсуждения обнажили в обществе то, насколько опасной болезнью является послеродовая депрессия и психоз у матерей, а также халатность медицинской системы в этом вопросе.

Как вы считаете, должна ли мать, лишившая жизни собственных детей в состоянии тяжелого психического расстройства и послеродового психоза, понести полную уголовную ответственность и отбывать тюремный срок, или она больная, которая обязана проходить принудительное лечение в психиатрической больнице? Насколько велика вина общества и системы здравоохранения в подобных трагедиях? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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