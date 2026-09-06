Таинственная трагедия в Стамбуле: Серхат Мустафа Кылыч найден мертвым в своем доме

·14·Мир
Таинственная трагедия в Стамбуле: Серхат Мустафа Кылыч найден мертвым в своем доме

Произошла тяжелая утрата, потрясшая Турцию и всех любителей кино по всему миру. Талантливый актер Серхат Мустафа Кылыч, завоевавший любовь миллионов зрителей благодаря известным турецким сериалам и фильмам, был найден мертвым в своем доме в Стамбуле. Полиция начала масштабное расследование в связи с тем, что 51-летний известный артист несколько дней не выходил на связь с близкими и при загадочных обстоятельствах скончался у себя дома.

3 дня тишины и мрачная картина в гостиной: Как произошел инцидент?

По данным известного турецкого издания Миллит, детали происшествия развивались следующим образом:

  • Прекращение связи: 51-летний актер начиная с 3 сентября перестал отвечать на телефонные звонки и ни с кем не связывался;

  • Квартира в Нуртепе и открытая дверь: Встревоженная знакомая пришла к дому Серхата Кылыча в стамбульском районе Нуртепе. Поскольку на дверной звонок никто не ответил, она открыла дверь своим ключом и вошла внутрь;

  • Тяжелая тишина в кресле: Внутри дома актер был обнаружен сидящим без движения в кресле в гостиной, после чего незамедлительно были оповещены службы скорой помощи и полиции;

  • Заключение врачей: Прибывшая на место происшествия медицинская бригада констатировала, что актер уже скончался; в настоящее время правоохранительные органы назначили экспертизу для установления точных причин смерти.

От каннского пьедестала до сериала «Обещание»: Богатое творческое наследие Серхата Кылыча

Серхат Мустафа Кылыч занимал особое место в турецком кинематографе благодаря своей неповторимой харизме и высокому уровню актерского мастерства:

  • Главный приз Каннского фестиваля: Актер исполнил сложную драматическую роль в картине всемирно известного режиссера Нури Бильге Джейлана «Зимняя спячка» (Кış Уйкусу). Данный фильм был удостоен высшей награды мирового киномира — «Золотой пальмовой ветви» (Палме д'Ор) Каннского кинофестиваля;

  • Персонаж Чолак в сериале «Обещание»: Он покорил сердца зрителей благодаря образу отрицательного, но очень сильного персонажа Чолака в популярном сериале «Обещание» (Соз), который снискал огромную славу не только в Турции, но и в Узбекистане и странах СНГ;

  • Мастер драмы и комедии: Кроме того, он мастерски воплотил образы Эргуна Плака в сериале «Восьмидесятые» (Сексенлер) и близкого соратника Мустафы Кемаля Ататюрка Салиха Бозока в историческом художественном фильме «Прощание» (Веда).

Какой образ Серхата Мустафы Кылыча нравился вам больше всего — опасный Чолак из сериала «Обещание», его игра в покорившей Каннский фестиваль «Зимней спячке» или его персонаж в «Восьмидесятых»? Что вы думаете об этой неожиданной трагедии? Оставляйте свои мысли и соболезнования в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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