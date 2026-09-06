Война в Ормузском проливе: США потопили танкер, Иран нанес ракетный удар

Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке достигла самой опасной и критической точки — многолетнее опосредованное противостояние между США и Ираном перешло в фазу открытой и прямой морской войны. Центральное командование Вооруженных сил США (КЭНТКОМ) официально объявило, что в Оманском заливе ракетными ударами был отправлен на дно гигантский иранский нефтяной танкер «М/Т Кйло». В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) обрушил баллистические ракеты на американский авианосец и эсминец, нанеся сокрушительные удары по связанным с США судам в Ормузском проливе. Глава Пентагона Пит Хегсет направил Тегерану жесткое предупреждение, пригрозив потопить все иранские танкеры.

Потопление танкера «М/Т Кйло»: 4 ракетных удара и ирония КЭНТКОМ

Детали и видеокадры проведенной американскими военными операции широко распространились в мировых СМИ:

4 точных удара по корпусу судна: Как видно на видеокадрах, в корпус «М/Т Кйло» попали как минимум четыре крылатые ракеты. После серии взрывов на судне начался сильный пожар, танкер накренился и спустя несколько минут затонул на дне Оманского залива;

Открыто ироничное заявление КЭНТКОМ: «Благодаря точности и высочайшему профессионализму американских военнослужащих сегодня в Оманском заливе танкер “Кйло” затонул и пополнил ряды военно-морского флота Ирана на дне моря», — говорится в официальном заявлении Центрального командования США;

Под прицелом три танкера: По данным КЭНТКОМ, американские силы нанесли ракетные удары по трем танкерам, принадлежащим КСИР и расположенным у острова Харк, в районе Джаск и в Оманском заливе.

Сокрушительный ответ Ирана: баллистические ракеты, морской дрон и 6 торговых судов

Тегеран не оставил американские атаки без ответа и начал масштабные контрудары по всему Персидскому заливу:

Баллистические удары по авианосцу и эсминцу: По данным агентства Reuters, КСИР нанес удары баллистическими ракетами по американскому авианосцу и эсминцу с управляемым ракетным оружием в регионе (в Пентагоне заявили, что корабли серьезно не пострадали и обошлось без жертв);

Под обстрелом оказались 6 судов: Иранские военные нанесли серию ударов по 6 коммерческим судам, связанным с интересами США, в Ормузском проливе и Персидском заливе, в том числе по трем крупным нефтяным танкерам;

Уничтожен морской дрон США: Как сообщает иранский телеканал Пресс ТВ, подразделения КСИР обнаружили и успешно уничтожили надводный беспилотный аппарат (военный морской дрон) ВМС США, попытавшийся проникнуть в особо охраняемую акваторию Ормузского пролива.

Последнее предупреждение от главы Пентагона: «Мы уничтожим все ваши танкеры»

Министр обороны США Пит Хегсет выдвинул Тегерану открытый ультиматум на своей странице в социальной сети Кс (бывший Twitter):

«Не открывайте огонь по нашему флоту»: «Все очень просто: если Иран откроет огонь по кораблям США, мы уничтожим и потопим все их нефтяные танкеры. Единственное, что они должны сделать — не стрелять по американскому флоту», — заявил Хегсет;

Оставшийся беззащитным иранский флот: Министр подчеркнул, что иранские нефтяные танкеры не имеют систем защиты и абсолютно уязвимы, добавив, что американские военные самолеты, корабли и подводные лодки способны мгновенно уничтожить их все;

Угроза глобальной энергетике: Эскалация боевых действий в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти, грозит резким скачком цен на мировом рынке топлива и началом новой волны кризиса в мировой экономике.

Как вы думаете, перерастет ли это морское столкновение между США и Ираном в полномасштабную официальную войну? Насколько сильно противостояние в Ормузском проливе повлияет на мировой рынок нефти и цены на топливо? Оставляйте свои мнения в комментариях!