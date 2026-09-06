«Фулхэм» Арбелоа проиграл «Кристал Пэлас» — драма со счетом 2:3

·21·Спорт
«Фулхэм» Арбелоа проиграл «Кристал Пэлас» — драма со счетом 2:3

В лондонском дерби в рамках 3-го тура Английской Премьер-лиги «Фулхэм» принимал на своем поле «Кристал Пэлас» и потерпел болезненное поражение со счетом 2:3. Несмотря на то, что хозяева дважды по ходу матча вели в счете, в итоге они не смогли уберечь даже ничью и переживают глубокий кризис на старте нового сезона под руководством испанского специалиста Альваро Арбелоа, возглавившего команду летом 2026 года.

Дважды упущенное преимущество и бардак в обороне

Поединок на стадионе «Крейвен Коттедж» подарил зрителям упорную борьбу и дождь из голов:

  • Упущенное преимущество: «Фулхэм» по ходу матча дважды брал инициативу в свои руки и выходил вперед, однако в обоих случаях команде не хватило хладнокровия при остановке контратак соперника;

  • Волевой удар «орлов»: Гости из «Кристал Пэлас», уступая в счете, не сдались, взнтили темп во втором тайме и под занавес встречи вырвали победу (2:3);

  • Проблемы в обороне: Подопечные Арбелоа пропустили в свои ворота еще 3 мяча, обнажив грубые ошибки в защитной линии.

0 очков в 3 турах: Тревожное 19-е место в таблице

Новый сезон для лондонцев складывается в один из самых неудачных стартов в истории АПЛ:

  • 3 поражения подряд: «Фулхэм» проиграл во всех трех стартовых турах чемпионата — ранее они уступили «Челси» (2:3) и «Сандерленду» (0:1);

  • Давление на 19-й строчке: Команда Арбелоа, еще не набравшая ни одного очка, занимает опасное 19-е место в турнирной таблице;

  • Единственная победа в кубке: Единственным положительным результатом «бело-черных» в текущем сезоне остается крупная победа в Кубке английской лиги над представителем низшего дивизиона «Уимблдоном» (3:0).

Впереди испытание «Энфилдом»: Следующий соперник — «Ливерпуль»

Тренерская позиция Альваро Арбелоа подвергается серьезному испытанию уже с первых туров:

  • Тяжелый выезд к «Ливерпулю»: В 4-м туре АПЛ «Фулхэм» ожидает еще более серьезный экзамен — 12 сентября команда на выезде сыграет в гостях у одного из грандов, «Ливерпуля»;

  • Необходимость тактических изменений: Эксперты отмечают, что если Арбелоа быстро не наведет порядок в оборонительной дисциплине, выезд на «Энфилд» может еще больше углубить кризис команды.

Как вы думаете, сможет ли Альваро Арбелоа исправить ошибки в обороне «Фулхэма» и вытащить команду из зоны аутсайдеров, или же очередное поражение в гостях у «Ливерпуля» 12 сентября неизбежно? Что стало причиной того, что «Фулхэм» вел в счете дважды и проиграл? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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