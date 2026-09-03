Готов ответ на угрозу «закрыть небо»: последовала реакция на заявления Зеленского

На фоне заявлений украинской стороны о намерении «закрыть» воздушное пространство России и дезорганизовать гражданское авиасообщение, российские авиационные службы переведены в состояние повышенной готовности к возможным угрозам. Глава Минтранса РФ Никитин сообщил, что все риски, исходящие от Киева, учитываются, а требования к безопасности аэропортов и полетов системно совершенствуются.

«На каждую угрозу у нас есть четкий ответ»: официальное заявление министра

Как передает агентство «Интерфакс», глава транспортного ведомства подчеркнул, что меры безопасности регулярно обновляются:

«Разумеется, мы к этому готовимся и учитываем все угрозы;

Мы постоянно ужесточаем требования по безопасности полетов и защите аэропортов. На все это у нас есть конкретные ответные меры;

Мы будем действовать адекватно любым угрозам, звучащим со стороны террористов», — отметил Никитин.

Взаимодействие с Минобороны и Росгвардией

В целях обеспечения стабильной работы транспортной системы запущен специальный механизм координации с силовыми структурами:

Межведомственная связь: Министерство транспорта тесно сотрудничает с Министерством обороны РФ и Росгвардией;

Стабильность рейсов: По словам официальных лиц, принимаемые меры направлены на предотвращение серьезных сбоев или долгосрочных остановок в деятельности гражданской авиации и расписании пассажирских перевозок;

Контроль воздушного пространства: Вокруг аэропортов усиливается интеграция средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

В последнее время из-за атак беспилотников (дронов) в аэропортах крупных городов России нередко вводятся временные режимы «Ковер» и фиксируются задержки рейсов. Риторика же Киева о полном прекращении воздушного сообщения России превратила вопрос транспортной безопасности в один из ключевых пунктов противостояния двух государств.

Как вы думаете, смогут ли транспортная и оборонная системы России за счет усиленных мер безопасности полностью защитить гражданскую авиацию, или давление Киева приведет к серьезному кризису в системе полетов? Оставляйте свои мнения в комментариях!