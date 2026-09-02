Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...
«Ляжешь в 21:00 — будешь здоров, ляжешь после 23:00 — наберешь вес, а в 01:00 организм начинает отравлять сам себя» — такие сообщения часто распространяются в социальных сетях. Но можно ли верить всем этим утверждениям одинаково?
Естественно, что подобные сообщения о времени сна привлекают внимание людей. Ведь существует множество исследований о влиянии позднего сна на здоровье. Однако не существует жесткого правила о том, что в организме происходят резкие изменения именно в 23:00 или 00:00.
Главный вопрос — сколько человек спит, насколько регулярен его режим сна и каков его повседневный образ жизни.
Правда ли, что «21:00 — это здоровье, а 01:00 — отравление»?
В распространяющемся в интернете сообщении с каждым часом связано определенное последствие. Но принимать это за медицинское правило не стоит.
Например:
Сон в 21:00 автоматически не делает человека «здоровым»;
Сон в 22:00 не «очищает» работу мозга мгновенно;
Сон после 23:00 сам по себе не является причиной набора веса;
Сон после 00:00 не означает, что организм не отдыхает;
А утверждение о том, что при сне в 01:00 организм «отравляет сам себя», не имеет под собой научных оснований.
Нельзя делить работу организма по какому-то конкретному часу.
В чем же тогда вред позднего сна?
Здесь есть важное различие. На здоровье негативно влияет не сам поздний сон, а недосыпание и постоянное нарушение режима.
Постоянный недостаток сна может:
Повлиять на внимание и память;
Усилить дневную усталость;
Негативно отразиться на настроении и эмоциональном состоянии;
Привести к нарушению нормального суточного ритма организма.
Поэтому вместо универсального правила «обязательно ложиться до 22:00» гораздо важнее достаточный и регулярный сон.
Самый главный вопрос — не во сколько ложиться
Если человеку нужно вставать рано, вполне естественно, что он ложится спать пораньше вечером. У распорядка дня другого человека может быть совсем иной график.
Именно поэтому при оценке режима сна важны несколько факторов:
Фактор
Почему это важно?
Продолжительность сна
Необходима для восстановления организма
Регулярный режим
Помогает поддерживать суточный ритм сна и бодрствования
Качество сна
Частые пробуждения и беспокойство затрудняют полноценный отдых
Дневная активность
Влияет на цикл сна и бодрствования
На что следует обратить внимание перед сном?
Для качественного сна не нужны сложные правила. Полезным может оказаться формирование простых привычек:
ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день;
выделять время на расслабление перед сном;
превратить спальню в удобное и тихое место;
сократить воздействие экранов и яркого света по вечерам;
быть достаточно активным в течение дня.
Так какой же час «идеальный»?
Ответ на этот вопрос — вовсе не цифра 21:00, 22:00 или 23:00 из вирусного сообщения.
Самый правильный подход — сформировать регулярный режим сна достаточной продолжительности, который подходит под ваш собственный распорядок дня.
Поэтому не стоит пугаться, увидев сообщение вроде: «Если заснете в 01:00, то отравите себя». Однако превращать в привычку бодрствование до полуночи каждый день с последующим недосыпом тоже не лучшая идея.
Вывод таков: обращайте внимание не на часы, а на достаточность, качество и регулярность сна.
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