Во сколько нужно ложиться спать? Ответ специалистов удивит...

«Ляжешь в 21:00 — будешь здоров, ляжешь после 23:00 — наберешь вес, а в 01:00 организм начинает отравлять сам себя» — такие сообщения часто распространяются в социальных сетях. Но можно ли верить всем этим утверждениям одинаково?

Естественно, что подобные сообщения о времени сна привлекают внимание людей. Ведь существует множество исследований о влиянии позднего сна на здоровье. Однако не существует жесткого правила о том, что в организме происходят резкие изменения именно в 23:00 или 00:00.

Главный вопрос — сколько человек спит, насколько регулярен его режим сна и каков его повседневный образ жизни.

Правда ли, что «21:00 — это здоровье, а 01:00 — отравление»?

В распространяющемся в интернете сообщении с каждым часом связано определенное последствие. Но принимать это за медицинское правило не стоит.

Например:

Сон в 21:00 автоматически не делает человека «здоровым»;

Сон в 22:00 не «очищает» работу мозга мгновенно;

Сон после 23:00 сам по себе не является причиной набора веса;

Сон после 00:00 не означает, что организм не отдыхает;

А утверждение о том, что при сне в 01:00 организм «отравляет сам себя», не имеет под собой научных оснований.

Нельзя делить работу организма по какому-то конкретному часу.

В чем же тогда вред позднего сна?

Здесь есть важное различие. На здоровье негативно влияет не сам поздний сон, а недосыпание и постоянное нарушение режима.

Постоянный недостаток сна может:

Повлиять на внимание и память; Усилить дневную усталость; Негативно отразиться на настроении и эмоциональном состоянии; Привести к нарушению нормального суточного ритма организма.

Поэтому вместо универсального правила «обязательно ложиться до 22:00» гораздо важнее достаточный и регулярный сон.

Самый главный вопрос — не во сколько ложиться

Если человеку нужно вставать рано, вполне естественно, что он ложится спать пораньше вечером. У распорядка дня другого человека может быть совсем иной график.

Именно поэтому при оценке режима сна важны несколько факторов:

Фактор Почему это важно? Продолжительность сна Необходима для восстановления организма Регулярный режим Помогает поддерживать суточный ритм сна и бодрствования Качество сна Частые пробуждения и беспокойство затрудняют полноценный отдых Дневная активность Влияет на цикл сна и бодрствования

На что следует обратить внимание перед сном?

Для качественного сна не нужны сложные правила. Полезным может оказаться формирование простых привычек:

ложиться и вставать примерно в одно и то же время каждый день;

выделять время на расслабление перед сном;

превратить спальню в удобное и тихое место;

сократить воздействие экранов и яркого света по вечерам;

быть достаточно активным в течение дня.

Так какой же час «идеальный»?

Ответ на этот вопрос — вовсе не цифра 21:00, 22:00 или 23:00 из вирусного сообщения.

Самый правильный подход — сформировать регулярный режим сна достаточной продолжительности, который подходит под ваш собственный распорядок дня.

Поэтому не стоит пугаться, увидев сообщение вроде: «Если заснете в 01:00, то отравите себя». Однако превращать в привычку бодрствование до полуночи каждый день с последующим недосыпом тоже не лучшая идея.

Вывод таков: обращайте внимание не на часы, а на достаточность, качество и регулярность сна.