В Казахстане в мусорном контейнере нашли живого младенца

·43·Мир
В Казахстане в мусорном контейнере нашли живого младенца

В Казахстане произошло тревожное событие. В населенном пункте Гвардейский Кордайского района Жамбылской области в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка.

Сообщается, что младенец был найден живым и незамедлительно доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия по выяснению того, как ребенок оказался в контейнере, а также по установлению причастных к инциденту лиц.

Отмечается, что по итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в порядке, установленном законодательством.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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