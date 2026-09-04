В Казахстане в мусорном контейнере нашли живого младенца

В Казахстане произошло тревожное событие. В населенном пункте Гвардейский Кордайского района Жамбылской области в мусорном контейнере обнаружили новорожденного ребенка.

Сообщается, что младенец был найден живым и незамедлительно доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия по выяснению того, как ребенок оказался в контейнере, а также по установлению причастных к инциденту лиц.

Отмечается, что по итогам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение в порядке, установленном законодательством.