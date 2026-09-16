Рузикул Бердыев перед старта ЛЧИ-2 раскрыл секреты борьбы с «Аль-Халидией»

Действующий вице-чемпион Узбекистана и один из самых стабильных клубов страны — каршинский «Насаф» начинает свое новое путешествие на международной арене. В рамках 1-го тура Лиги чемпионов Азии-2 (ЛЧИ-2) каршинцы сыграют в Бахрейне против местной команды «Аль-Халидия». На предматчевой официальной пресс-конференции главный тренер «драконов» Рузикул Бердыев и основной голкипер сборной и клуба Абдувохид Неъматов приняли участие и поделились своими планами перед предстоящим упорным противостоянием.

Когда журналисты напомнили о болезненном прошлом воспоминании «Насафа» в Бахрейне — проигранном финале Кубка АФК 2021 года против «Аль-Мухаррака», опытный специалист твердо подчеркнул, что то событие уже стало историей, а нынешний соперник и условия совершенно другие. Также было отмечено, что чрезмерно жаркая погода и высокая влажность в Бахрейне станут главным физическим испытанием для игроков. А вратарь Абдувохид Неъматов заявил, что команда приехала только за победой и отдаст все силы на поле, чтобы порадовать болельщиков.

Итак, какую тактику подготовил Рузикул Бердыев против опасных легионеров «Аль-Халидии», не помешает ли климат Бахрейна каршинцам и сможет ли «Насаф» начать новый турнир с победы?

Финал с «Аль-Мухарраком» остался в истории: ответ Бердыева

Наиболее обсуждаемые психологические аспекты на пресс-конференции:

Финал, ставший историей: На вопрос бахрейнских журналистов о финале 2021 года Рузикул Бердыев ответил сдержанно: «С тех пор прошло немало времени. Играть в финале с "Аль-Мухарраком" было историческим событием. Сам выход в финал был неплохим результатом для нас»;

Новый соперник, новая цель: «Завтра мы сыграем не против "Аль-Мухаррака", а против "Аль-Халидии". Мы тщательно изучили эту команду. Они играют опытно и стабильно. Верю, что завтрашний результат будет кардинально отличаться от того финала», — сказал главный тренер;

План победного старта: Было отмечено, что обе команды стремятся начать групповой этап с 3 очками, однако международный опыт «Насафа» дает важное преимущество.

Дикая жара и высокая влажность: «Драконы» на испытании погодой

Неблагоприятные климатические условия в Бахрейне и адаптация к ним:

«Проблема номер один — жара»: Рузикул Бердыев открыто признал главной сложностью очень высокую температуру воздуха и высокий уровень влажности в Бахрейне;

Равные условия: Голкипер Абдувохид Неъматов, коснувшись фактора погоды, подчеркнул боевой настрой: «Завтра обе команды будут действовать в одинаковой жаре. Даст Бог, мы будем бороться изо всех сил и вернемся на родину с победой»;

Физическая подготовка: Наставник «Насафа» выразил полную уверенность в том, что игроки смогут преодолеть климатический барьер и удержать необходимый темп в течение 90 минут.

Опасные легионеры «Аль-Халидии»: Каршинцы предупреждены

Игровой стиль соперника и задачи, возложенные на оборону:

Проанализированные легионеры: Тренерский штаб посредством видеоанализа подробно изучил действия сильного состава «Аль-Халидии», особенно иностранных футболистов, обладающих индивидуальным мастерством;

«У наших футболистов есть вся информация»: «Мы дали нашим подопечным четкие указания по каждому игроку соперника. Они хорошо знают, от кого и какой опасности ждать», — сказал Бердыев;

Ворота в надежных руках: Ожидается, что надежная игра Абдувохида Неъматова, отличавшегося великолепными сейвами в последних матчах, станет фундаментом обороны «Насафа» в игре в Бахрейне.

Для подопечных Рузикула Бердыева этот матч — прекрасная возможность не только завоевать первые очки в турнире, но и смыть красивой победой горькие воспоминания на бахрейнской земле.

Как вы думаете, сможет ли «Насаф» победить «Аль-Халидию» вопреки дикой жаре и влажности Бахрейна — как вы оцениваете шансы каршинцев на чемпионство в турнире ЛЧИ-2? Сумеет ли Абдувохид Неъматов сохранить свои ворота в неприкосновенности в этом важном выездном матче? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого важного шага узбекских клубов на международной арене со всеми футбольными болельщиками и друзьями!