«Шок после 2:0»: «Реал» вырвал невероятно драматичную победу на поле «Эльче»

·46·Спорт
«Шок после 2:0»: «Реал» вырвал невероятно драматичную победу на поле «Эльче»

Матч в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги подарил любителям футбола настоящий адреналин и классический триллер с неожиданным сценарием. Мадридский «Реал» в гостях у аутсайдера лиги «Эльче» добился крайне тяжелой и нервной победы со счетом 3:2. Встреча началась с полного превосходства «сливочных»: сначала после штрафного удара в исполнении Арды Гюлера вратарь соперника Дитуро срезал мяч в собственные ворота, а под занавес тайма Килиан Мбаппе довел счет до 2:0. Однако не желавшие сдаваться хозяева поля проявили истинное мужество в конце второго тайма, дважды поразив ворота Тибо Куртуа на 71-й и 83-й минутах и восстановив равновесие на табло.

В тот момент, когда подопечные Жозе Моуринью оказались на грани потери очков, молодой талант Эспи, вышедший на поле вместо Трента на 87-й минуте, забил победный гол на 90+1-й добавленной арбитром минуте и спас мадридцев от неизбежной осечки. После этого нервного успеха «сливочные» довели количество своих очков до 15 и занимают 2-е место в турнирной таблице. Так почему же «Реал» растерчал преимущество в два мяча, как оборона «Эльче» противостояла Мбаппе и Винисиусу и что стоит за волшебным решением на 90+1-й минуте?

«Счет 2:0 и мастерство Мбаппе»: Бурный старт мадридцев

Хронология главных событий первого тайма:

  • 25-я минута — Штрафной и автогол: После мощного удара со стандарта молодого турецкого звездного игрока Арды Гюлера мяч задел голкипера «Эльче» Дитуро и залетел в сетку (0:1);

  • 33-я минута — Хладнокровное завершение от Мбаппе: Килиан Мбаппе за мгновения до перерыва наказал оборону соперника, забив второй гол мадридцев и укрепив преимущество (0:2);

  • Иллюзия полного контроля: Проведя первые 45 минут на поле непринужденно, мадридцы расслабились, посчитав, что судьба матча уже решена.

Неожиданный удар от «Эльче»: 12 минут оцепенения

Ужасающее давление, с которым столкнулась оборона «Реала» во втором тайме:

  • 71-я минута — Ответ Осорио: Осорто в составе хозяев нашел точный путь к воротам, защищаемым Куртуа, возродив интригу (1:2);

  • 83-я минута — Сенсационное сравнивание счета от Нино: За считанные минуты до окончания игры Нино сделал счет 2:2, подняв на ноги всю арену;

  • Куртуа и ошибки в обороне: Линия защиты в составе Конате, Хейсена и Кукурельи допустила череду неразберих перед быстрыми контратаками соперника.

90+1-я минута: Исторический героизм вышедшего на замену Эспи

Гениальная ротация Жозе Моуринью и борьба за победу:

  • Замена на 87-й минуте: Жозе Моуринью выпустил на поле молодого атакующего игрока Эспи вместо уставшего Трента Александра-Арнольда;

  • Спасительный удар на 90+1-й минуте: В компенсированные арбитром минуты Эспи проявил расторопность в штрафной площади и отправил мяч в сетку ворот, принеся «Реалу» крайне ценные 3 очка (2:3);

  • Ситуация в турнирной таблице: После этой победы «сливочные» набрали 15 очков и сохранили за собой 2-ю строчку в гонке за лидерство, а мужественно сражавшийся «Эльче» с 2 очками остается на самом дне таблицы.

Мадридский «Реал» благодаря этому драматичному испытанию на поле «Эльче» понял, что на пути к чемпионству любое расслабление по отношению к сопернику обходится дорого, но менталитет команды не сдаваться до последних секунд вновь сказал свое слово.

По вашему мнению, что стало причиной потери преимущество в счете 2:0 и едва не привело к потере очков «Реал Мадрида» в матче с аутсайдером лиги — ошибки в защите или недооценка соперника футболистами? Сможет ли гол Эспи на 90+1-й минуте укрепить его место в основном составе? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого яркого противостояния в Ла Лиге со всеми любителями футбола и близкими!

Реал МадридЛа ЛигаКилиан МбаппеЭльче
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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