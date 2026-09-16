«Нефтчи» триумфально начал путь в Элитной ЛЧ АФК — На очереди «Аль-Наср» Криштиану!

·50·Спорт
«Нефтчи» триумфально начал путь в Элитной ЛЧ АФК — На очереди «Аль-Наср» Криштиану!

Открывший новую страницу в истории узбекского футбола самый престижный турнир континента — Элитная Лига чемпионов Азии — ознаменовался громким и смелым стартом ферганского «Нефтчи». Отпраздновав чемпионство страны в сезоне 2025 года и завоевав прямую путевку в суперлигу континента, ферганцы в 1-м туре общего группового этапа приняли сильную и именитую команду «Эйр Форс» из Ирака. Судьбу бескомпромиссного и тактического противостояния на 83-й минуте решил единственный золотой гол в исполнении сербского бомбардира Зорана Марушича.

Эта волевая победа со счетом 1:0 не только принесла «Нефтчи» важные 3 очка, но и обеспечила гарантированное АФК крупное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч долларов США за каждую победу. А ташкентский «Пахтакор» вернулся из Джидды с сенсационной ничьей 1:1 против действующего чемпиона «Аль-Ахли». Это свидетельствует о том, что оба узбекских клуба, выступающие в турнире одновременно, начали соревнование без поражений. Теперь ферганских «тигров» ждет настоящее испытание — 12 октября на выезде состоится суперматч против саудовского «Аль-Насра», возглавляемого Криштиану Роналду и Садио Мане. Итак, как мастерство Марушича спасло «Нефтчи», сколько могут заработать узбекские клубы в Элитной лиге и какой сюрприз ферганцы готовят «Аль-Насру»?

«Спасение на 83-й минуте»: Исторический победный мяч от Марушича

Первый шаг «Нефтчи» в Элитной ЛЧ АФК и кульминационные моменты матча:

  • 83-я минута — Золотой удар: Когда матч близился к ничьей, сербский легионер Зоран Марушич проявил расторопность, наказал оборону соперника и открыл счет (1:0);

  • Сопротивление «Эйр Форс»: Иракский клуб на протяжении игры надежно защищался и создавал угрозы в контратаках, однако голкипер и линия обороны «Нефтчи» сыграли надежно;

  • 3 очка и уверенный старт: Данный успех позволил ферганцам не только войти в число лидеров турнирной таблицы, но и резко повысить уверенность команды на международной арене.

Премия в 100 000 долларов: Рекордный финансовый доход от АФК

Новый призовой фонд и цифры в Элитной Лиге чемпионов Азии:

  • 100 тысяч долларов за первую победу: Согласно регламенту турнира, «Нефтчи» получил гарантированный бонус от АФК в размере 100 000 долларов за каждую победу на общем групповом этапе;

  • Возможность увеличения дохода: Успех в каждом последующем туре может принести в казну клуба еще столько же — по 100 тысяч долларов чистой прибыли;

  • Инвестиции в клубную инфраструктуру: Такие крупные призовые являются большой финансовой поддержкой в деле укрепления материально-технической базы и состава команды-чемпиона.

Историческое шествие узбекских клубов: Сенсация «Пахтакора» и испытание «Аль-Насром» 12 октября

Результаты клубов Узбекистана в высшем дивизионе континента:

  • Впервые в истории два клуба: Участие сразу двух представителей нашей страны — «Нефтчи» и «Пахтакора» — в обновленной Элитной Лиге чемпионов вывело авторитет узбекского футбола на континенте на новый уровень;

  • Суперсенсация от «Пахтакора» в Саудовской Аравии: Ташкентский клуб в первом туре удивил весь континент, вернувшись с поля действующего победителя Саудовской Аравии «Аль-Ахли» с исторической ничьей 1:1;

  • 12 октября — Битва против Роналду в Эр-Рияде: Следующая встреча «Нефтчи» пройдет 12 октября на выезде против саудовского «Аль-Насра», и этот матч станет настоящей проверкой мастерства для ферганцев.

Первая победа «Нефтчи» в Элитной ЛЧ и завоеванная премия в 100 тысяч долларов наглядно доказали, что узбекские клубы способны на равных бороться и побеждать самые богатые и известные команды Азии.

Как вы думаете, какой результат сможет показать «Нефтчи» 12 октября в выездном матче против «Аль-Насра», в составе которого выступают Криштиану Роналду и Садио Мане — смогут ли ферганцы сотворить чудо в Саудовской Аравии? Считаете ли вы, что голы Зорана Марушича смогут вывести команду до стадии плей-офф? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этой важной исторической победы узбекского футбола на международной арене со всеми футбольными болельщиками и близкими!

НефтчиПахтакорЭлитная Лига чемпионов АзииАль-Наср
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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