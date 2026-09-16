«Арсенал» из шести голов: «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм» из кубка

·28·Спорт
«Арсенал» из шести голов: «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм» из кубка

В Англии завершился очередной напряженный и богатый на голы вечер кубковых противостояний. В центральных матчах Кубка лиги два гранда Английской Премьер-лиги — «Ливерпуль» и «Арсенал» — уверенно решили задачу выхода в следующий этап. В центральном поединке на «Энфилде» мерсисайдцы принимали лондонский «Тоттенхэм» и одержали победу со счетом 3:1. Голы Алексиса Макаллистера, Коди Гакпо, а также вышедшего на замену Доминика Собослаи принесли победу мерсисайдцам, тогда как единственный ответный мяч Конора Галлахера не смог спасти «шпор» от поражения.

В то же время подопечные Микеля Артеты устроили настоящее голевое шоу на поле «Ипсвича», вырвав крупную победу со счетом 4:2. Особенно судьбу встречи предрешили дубль юного таланта «канониров» Макса Доумана (на 7-й и 47-й минутах), а также голы Нони Мадуэке и Микеля Мерино. Оба гранда провели серьезную ротацию в заявке, протестировав новые имена, которые удивили специалистов и болельщиков. Так в какой же уязвимости «Ливерпуль» наказал «Тоттенхэм», какую сенсацию показал молодой Доуман в «Арсенале» и какие команды остаются главными претендентами на главный трофей в Кубке лиги?

«Тоттенхэм» разгромлен на «Энфилде»: 3:1 и решающая точка Собослаи

Самые горячие моменты упорного поединка в Ливерпуле:

  • 21-я минута — быстрый удар от Макаллистера: Аргентинский полузащитник Алексис Макаллистер нарушил равновесие в середине первого тайма и вывел «Ливерпуль» вперед (1:0);

  • 54-я минута — хладнокровное завершение от Гакпо: Вернувшиеся после перерыва мерсисайдцы усилили атаку, и Коди Гакпо удвоил преимущество в счете (2:0);

  • 69-я минута — интрига от Галлахера: Конор Галлахер забил гол за «Тоттенхэм», сократив отставание и временно вернув в матч интригу (2:1);

  • 90+1-я минута — красивая точка от Собослаи: Доминик Собослаи, вышедший на замену на 62-й минуте, поразил сетку ворот соперника в компенсированное время, развеяв все надежды лондонцев (3:1).

Голевое зрелище из 6 мячей на поле «Ипсвича»: супердубль Доумана

Подробности бурной и атакующей гостевой игры «Арсенала»:

  • 7-я и 47-я минуты — бенефис Доумана: Юный талант «пушкарей» Доуман точно сыграл в начале обоих таймов, оформив дубль и став героем матча;

  • Шедевры от Мадуэке и Мерино: Голы, забитые Нони Мадуэке (16-я минута) и Микелем Мерино (58-я минута), позволили гостям установить полное превосходство над соперником;

  • Сопротивление хозяев: Голы Мехмети (62') и Акпома (90+1') в составе «Ипсвича» лишь немного подсластили горечь поражения (2:4);

  • Интеграция новых имен: Выход на поле таких высококлассных игроков, как Кепа Аррисабалага, Виктор Дьекереш, Бруно Гимараэс и Мартин Субименди в составах обеих команд, наглядно продемонстрировал глубину скамейки «канониров».

Кубковый фундамент грандов: Две разные судьбы

Пейзаж следующего этапа Кубка английской лиги:

  • «Ливерпуль» и «Арсенал» в следующем раунде: Оба претендента, несмотря на ротацию в самый тяжелый осенний график английского сезона, обеспечили себе победы и продолжают уверенное шествие к трофею;

  • «Тоттенхэм» снова останется без трофеев?: Для «шпор», рано выбывших из турнира, упущена первая возможность выиграть трофей в этом сезоне, и давление внутри команды только усилилось;

  • Тренерская ротация сработала: Привлекая молодежь в основной состав, наставники обеих команд укрепили боевой дух коллективов.

Эти уверенные победы «Ливерпуля» и «Арсенала» в очередной раз доказывают, что борьба в матчах Кубка Англии в текущем сезоне будет как никогда жаркой и бескомпромиссной.

А как считаете вы, на фоне мощной игры «Ливерпуля» и «Арсенала», какая команда в этом году больше заслуживает завоевания главного трофея Кубка английской лиги? Стало ли поражение «Тоттенхэма» от одного из главных соперников с легким вылетом из кубка следствием тактики главного тренера или кадровых проблем? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь анализом этого богатого на голы вечера английского футбола со всеми любителями футбола и друзьями!

ЛиверпульТоттенхэмМакс ДоуманИпсвич
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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