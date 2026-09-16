В мировой прессе всплыли факты, взбудоражившие футбольное сообщество, касающиеся трансферной политики грандов Английской Премьер-лиги и талантов узбекского футбола. Бывший скаут клуба «Манчестер Юнайтед» Николас Чиналли сообщил, что в свое время лично рекомендовал руководству «красных дьяволов» приобрести узбекского защитника Абдукодира Ҳусанова, ныне защищающего цвета «Манчестер Сити». По словам 47-летнего опытного специалиста, во время просмотра матчей молодежной сборной Узбекистана У-20 на чемпионате мира 2023 года в Аргентине, три редких качества Ҳусанова — его высокая скорость, железная физическая сила и поразительная концентрация на поле — мгновенно поразили его.

Однако боссы «Юнайтед» совершили историческую ошибку, предпочтя инвестициям в будущее «готовых» звезд, способных принести результат немедленно. В результате узбекский «щит», перешедший из белорусского «Энергетика-БГУ» во французский «Ланс», полтора года спустя за 40 миллионов евро перешел именно в их принципиальный соперник — «Манчестер Сити». В то же время целый ряд других представителей нашей исторической молодежной сборной У-20, ставшей чемпионом Азии 2023 года — Аббосбек Файзуллаев, Умарали Рахмоналиев и Махмуд Махамаджонов — сегодня также покоряют зеленые поля Европы. Так как же «МЮ» своими руками подарил Ҳусанова «Сити»,ковыковы какова вероятность перехода Файзуллаева и Рахмоналиева во Францию и до какого уровня выводят узбекский футбол представители золотого поколения?

Почему «МЮ» ответил отказом? Неожиданное признание Николаса Чиналли

Сенсационные подробности из уст скаута английского гранда:

Открытие на Мундиале: Хотя на молодежном чемпионате мира 2023 года на полях Аргентины узбекская молодежь дошла до 1/8 финала и драматично уступила Израилю, они попали в блокноты скаутов всего мира;

«Три качества меня поразили»: «Ҳусанов сразу привлек мое внимание. Его скорость, физическая мощь и хладнокровная концентрация в игре были абсолютно идеальны для "Манчестер Юнайтед"», — вспоминает Николас Чиналли;

Ошибка манчестерского руководства: Вместо того чтобы приобрести перспективный узбекский талант за бесценок, клубные чиновники предпочли искать опытных и именитых защитников для немедленного внедрения в основной состав, упустив огромную возможность.

Прыжок в 40 миллионов евро: из Беларуси в «Сити»

Хроника присоединения Ҳусанова к составу «Манчестер Сити»:

Яркая игра в «Лансе»: Пока «Манчестер Юнайтед» сомневался, французский клуб «Ланс» проявил расторопность и приобрел футболиста у скромного белорусского «Энергетика-БГУ» за сущие гроши;

Уроки Лиги чемпионов УЕФА: Благодаря уверенным действиям в Лиге 1 и ЛЧ Абдукодир быстро превратился в одного из лучших молодых центральных защитников Европы;

40 миллионов евро и выбор Пепа Гвардиолы: Отуграв полтора сезона в «Лансе», «Манчестер Сити» заплатил за этого узбекского парня 40 миллионов евро и включил его в свой состав, что стало одним из самых болезненных поражений «МЮ» на трансферном рынке.

Парад золотого поколения: Файзуллаев, Рахмоналиев и Махамаджонов

Шествие чемпионов Азии 2023 года по Европе:

Аббосбек Файзуллаев покоряет Турцию: После яркой игры в ЦСКА полузащитник перебрался в турецкую Суперлигу и на сегодняшний день стал главным лидером команды «Истанбул Башакшехир»;

Умарали Рахмоналиев и интрига Лиги чемпионов: После российского «Рубина» наш капитан присоединился к составу чемпиона Азербайджана «Сабах» и в настоящее время выступает в основном групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА;

Интерес из Франции: Появляются сообщения о том, что клубы французской Лиги 1 проявляют серьезный интерес как к Файзуллаеву, так и к Рахмоналиеву;

Махмуд Махамаджонов в РПЛ: Фланговый защитник сборной регулярно выходит в основном составе махачкалинского «Динамо» и повышает свое мастерство.

Это заявление Николаса Чиналли еще раз доказало, что молодые таланты, воспитанные узбекским футболом, сегодня находятся на прицеле у самых мощных клубов мира, а их трансферная стоимость может исчисляться миллионами евро.

Как вы думаете, если бы Абдуқодир Ҳусанов тогда перешел не в «Манчестер Сити», а в «Манчестер Юнайтед», развивалась бы его карьера так же успешно, как сегодня, или переход в «Сити» был самым правильным выбором? Смогут ли наш капитан Умарали Рахмоналиев и Аббосбек Файзуллаев также в скором времени пополнить ряды топ-клубов Франции? Оставляйте свои мысли в комментариях и с гордостью делитесь анализом полета узбекских легионеров на мировой арене со всеми футбольными болельщиками и друзьями!