Настоящая природная аптека: 8 целебных трав, признанных специалистами

Жизненная сила, иммунитет и долголетие человеческого организма часто зависят не от дорогостоящих химических препаратов, а от простых, но бесценных целебных трав в нашем повседневном рационе. Кулинарная зелень, которую многие используют лишь для придания блюдам аромата и вкуса, на самом деле является источником мощных биологически активных веществ для лечения, очищения и защиты важнейших органов человеческого тела. Ниже мы представляем список из 8 волшебных трав, высоко ценимых в народной медицине и современной нутрициологии, которые рекомендуется употреблять ежедневно.

Защита мозга и кровеносных сосудов: Розмарин и Шалфей

Эти два растения незаменимы для интеллектуальной активности и нервной системы:

Розмарин — крепкая память и работа мозга: Содержащаяся в нем карнозиновая кислота защищает клетки мозга от повреждения свободными радикалами, в несколько раз усиливает концентрацию внимания и способность к запоминанию. Его аромат также снижает утомляемость и повышает умственную активность;

Шалфей — чистые и крепкие кровеносные сосуды: Эта зелень сохраняет эластичность стенок артерий и капилляров, препятствует накоплению вредного холестерина в крови и резко снижает риск образования тромбов в сосудах.

Природный барьер против рака и контроль веса: Петрушка и Кинза

Роль этой зелени в очищении организма от токсинов и омоложении неоценима:

Петрушка — надежная защита от онкологических заболеваний: Петрушка богата мощными природными антиоксидантами — апигенином, лютеолином и огромным количеством витамина С. Исследования показывают, что эти активные соединения предотвращают патологические изменения клеток, защищая организм от воспалений и развития рака;

Кинза (кориандр) — похудение и активный метаболизм: Кинза ускоряет моторику желудочно-кишечного тракта, активирует расщепление жировой ткани и естественным образом выводит из организма лишнюю жидкость и тяжелые металлы.

Секрет работы сердца и острого зрения: Базилик и Чабрец

Целебные дары, поддерживающие грудную клетку и органы зрения:

Базилик — ключ к здоровому и сильному сердцу: Эвгенол и магний в составе этого священного растения улучшают работу сердечной мышцы, нормализуют артериальное давление и снижают уровень гормонов стресса, уменьшая риск сердечных приступов;

Чабрец (тимьян) — четкое зрение: Насыщенная витамином А и природными каротиноидами, эта зелень улучшает питание сетчатки глаз, борется со снижением зрения и снимает усталость глаз.

Восстановление мышц и почечный фильтр: Орегано и Мята

Формула восстановления физической силы и очищения внутренних фильтров:

Орегано (душица) — быстрое восстановление мышц: Обладает природными болеутоляющими и противовоспалительными свойствами, что очень помогает в снятии спазмов в мышцах и регенерации тканей после тяжелых физических нагрузок и тренировок;

Мята — здоровые почки и чистые мочевыводящие пути: Мягкие мочегонные и антисептические свойства мяты предотвращают накопление солей и камней в почках, смягчают спазмы и обеспечивают легкое выведение токсинов.

Как часто вы используете эти целебные травы в повседневной жизни — добавляете ли их в еду в качестве зелени или завариваете в виде лечебного чая? Какая ваша любимая трава? Оставляйте свой опыт и полезные рецепты в комментариях!