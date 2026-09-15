На фермах Великобритании протестируют интернет Starlink

Администрация графства Линкольншир в Великобритании планирует внедрить спутниковый интернет Starlink на сельскохозяйственных объектах в отдаленных районах, куда не доходят оптоволоконные сети. Как сообщает издание Иксбт.ком, проект направлен на оценку роли высокоскоростной связи в современных агропромышленных комплексах и решение инфраструктурных проблем в удаленных регионах. Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время стабильный интернет в аграрном секторе стал не просто удобством, а повседневной необходимостью. Бухгалтерский учет, электронный документооборот, управление фермерскими хозяйствами и мониторинг скота — все эти процессы напрямую зависят от интернет-соединения.

Цифровое решение для удаленных регионов

На сельскохозяйственных землях, принадлежащих администрации и занимающих площадь около 16 500 акров, расположено 149 арендных участков. Именно на этих географически труднодоступных объектах планируется протестировать возможности широкополосного спутникового доступа.

Инициатива реализуется в тесном сотрудничестве с региональным сельскохозяйственным форумом. Специалисты надеются, что данная технология позволит создать современные условия для фермеров в тех районах, где прокладка кабельных сетей невозможна.

После установки специального оборудования в рамках пилотного проекта фермеры-участники должны будут самостоятельно оформить подписку на сервис Starlink. Это обеспечит им долгосрочный и бесперебойный доступ к цифровым услугам.