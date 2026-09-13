Скандальный инцидент в чемпионате Саудовской Аравии не остался без внимания Криштиану Роналду

·89·Спорт
Скандальный инцидент в чемпионате Саудовской Аравии не остался без внимания Криштиану Роналду

В Саудовской профессиональной лиге произошел вопиющий случай, противоречащий нормам футбольной этики. Оскорбительные и гнусные выкрики болельщиков хозяев поля в адрес одного из игроков во время матча между «Аль-Таавуном» и «Аль-Хилялем» вызвали бурю негодования общественности. Как сообщает Goal.com, в ходе этой встречи фанаты хозяев позволили себе постыдные выходки в отношении полузащитника «Аль-Хиляля» Рубена Невеша. Об этом сообщает Goal.com.

Стало известно, что болельщики «Аль-Таавуна» намеренно затронули тему трагической гибели близкого друга и бывшего партнера Рубена Невеша по сборной Диогу Жоты, чтобы оскорбить португальского футболиста. Диогу Жота и Рубен Невеш не только вместе выступали за молодежные сборные Португалии, но и стали близкими друзьями, играя за английский клуб «Вулверхэмптон».

Реакция футболистов и резкое осуждение

После трагической гибели Диогу Жоты Рубен Невеш в память о нем начал выступать за сборную Португалии под 21-м номером. Сам футболист не смог остаться в стороне от этого инцидента. Согласно данным издания Кроначе ди Споглиатоио, после случившегося Рубен Невеш не скрыл своего глубокого возмущения и обиды, заявив: «После того, что они сделали, я даже не хочу, чтобы они шли молиться».

Этот постыдный инцидент не остался без внимания как футбольной общественности, так и других звезд, выступающих в чемпионате Саудовской Аравии. В частности, Криштиану Роналду, играющий за «Аль-Наср», также отреагировал на произошедшее, резко осудив поведение болельщиков. По словам португальской звезды, таким людям больше никогда не должно быть позволено посещать стадионы.

Данный конфликт вновь сделал актуальными вопросы фанатской культуры и безопасности в саудовском футболе. Звучат требования соблюдать спортивную этику на матчах местной лиги и применять строгие дисциплинарные меры к тем болельщикам, которые пытаются спекулировать на личных трагедиях игроков соперника.

Криштиану РоналдуРубен НевешСаудовская Про-лигаДиогу ЖотаАль-Хиляль
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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