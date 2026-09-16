Платёж не прошёл: покупатель перебил вино на 9 тысяч долларов
В Бразилии 29-летний мужчина разбил бутылки с вином почти на 9 тысяч фунтов стерлингов в супермаркете после того, как платёж по его банковской карте был отклонён. Об этом сообщает Нид То Кнов.
Инцидент произошел 14 сентября в городе Дурадус. На кадрах с камеры видеонаблюдения запечатлено, как мужчина берёт бутылки с вином мотоциклетным шлемом и швыряет их на пол. В результате по магазину разлетелись красное вино и осколки стекла.
Директор супермаркета Апаресиду Донизети Баллан сообщил, что когда мужчина попытался оплатить покупку, его карту отклонили, после чего он устроил скандал. В результате его действий был причинён ущерб на сумму 60 тысяч бразильских реалов (£8658).
Сообщается, что перед входом в супермаркет мужчина опрокинул мотоцикл, пнул вывеску, повредил стеклянную дверь, а также угрожал сотрудникам и покупателям.
Спустя примерно две с половиной минуты таких действий он покинул магазин. Вскоре он сдался прибывшим на место сотрудникам полиции. Его задержали и отпустили после дачи показаний.
По словам Баллана, он видел этого мужчину в супермаркете уже во второй раз. Сообщается, что в прошлый раз тот повредил саженец дерева возле магазина.
Расследующий инцидент детектив Жоау Фернанду Баптиста заявил, что в момент происшествия мужчина мог находиться в психотическом состоянии. Отмечается, что он ранее уже был замешан в различных инцидентах в Дурадусе, однако судимости у него нет.
Теперь суд определит, может ли он быть привлечён к уголовной ответственности за свои действия. Кроме того, специалисты оценят его способность отдавать отчет своим действиям в момент происшествия.
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