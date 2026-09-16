Джанлуиджи Доннарумма призвал спасти сборную Италии
Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма призвал болельщиков сплотиться, чтобы оставить позади тяжелый период в футболе страны и заново переписать славную историю команды. Как сообщает Футбалл Италиа со ссылкой на Sky Sport Италиа, то, что четырехкратные чемпионы мира «Адзурри» в третий раз подряд остались без мундиаля, стало для команды тяжелым ударом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Невыход на чемпионат мира 2026 года в Северной Америке стал для итальянцев болезненным и полным разочарования летом. Для футболистов, оставшихся вне игры, и для всей нации эта ситуация стала настоящей трагедией. После этого в футболе страны произошли серьезные изменения, и Дженнаро Гаттузо вместе с рядом высокопоставленных чиновников покинули свои посты.
Возвращение Роберто Манчини и новые надеждыВозвращение опытного специалиста Роберто Манчини на пост главного тренера сборной рассматривается как главная надежда на выход команды из кризиса. Напомним, что именно под руководством Манчини Италия стала победителем Евро-2020. Доннарумма твердо верит, что это сотрудничество вернет в раздевалку уверенность в себе и жажду побед.
По словам голкипера, неудачи прошлого лета нанесли футболистам огромный психологический удар, но они не имеют права опускать руки. Теперь команда сосредоточена на матчах Лиги наций и отборочном турнире Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.
Поддержка болельщиков и задачи на будущееДоннарумма выразил благодарность всем итальянцам, которые продолжают поддерживать команду в первых матчах Лиги наций. Он подчеркнул, что энергия и драйв болельщиков придают команде второе дыхание и помогают двигаться вперед.
«Нам нужно много позитива. Я знаю, что впереди сложные испытания, но мы должны перевернуть эту страницу и вернуться с новыми силами. Мы можем сделать это только сами», — добавил вратарь. Цель — вернуть сборную Италии на прежние позиции и восстановить доверие народа.
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