Джанлуиджи Доннарумма призвал спасти сборную Италии

·49·Спорт
Джанлуиджи Доннарумма призвал спасти сборную Италии

Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма призвал болельщиков сплотиться, чтобы оставить позади тяжелый период в футболе страны и заново переписать славную историю команды. Как сообщает Футбалл Италиа со ссылкой на Sky Sport Италиа, то, что четырехкратные чемпионы мира «Адзурри» в третий раз подряд остались без мундиаля, стало для команды тяжелым ударом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Невыход на чемпионат мира 2026 года в Северной Америке стал для итальянцев болезненным и полным разочарования летом. Для футболистов, оставшихся вне игры, и для всей нации эта ситуация стала настоящей трагедией. После этого в футболе страны произошли серьезные изменения, и Дженнаро Гаттузо вместе с рядом высокопоставленных чиновников покинули свои посты.

Возвращение Роберто Манчини и новые надежды

Возвращение опытного специалиста Роберто Манчини на пост главного тренера сборной рассматривается как главная надежда на выход команды из кризиса. Напомним, что именно под руководством Манчини Италия стала победителем Евро-2020. Доннарумма твердо верит, что это сотрудничество вернет в раздевалку уверенность в себе и жажду побед.

По словам голкипера, неудачи прошлого лета нанесли футболистам огромный психологический удар, но они не имеют права опускать руки. Теперь команда сосредоточена на матчах Лиги наций и отборочном турнире Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

Поддержка болельщиков и задачи на будущее

Доннарумма выразил благодарность всем итальянцам, которые продолжают поддерживать команду в первых матчах Лиги наций. Он подчеркнул, что энергия и драйв болельщиков придают команде второе дыхание и помогают двигаться вперед.

«Нам нужно много позитива. Я знаю, что впереди сложные испытания, но мы должны перевернуть эту страницу и вернуться с новыми силами. Мы можем сделать это только сами», — добавил вратарь. Цель — вернуть сборную Италии на прежние позиции и восстановить доверие народа.

Джанлуиджи ДоннаруммаСборная ИталииРоберто МанчиниЛига нацийЧемпионат мира
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Битва на пресс-конференции!: Постекоглу заткнул журналиста, ошельмовавшего РоналдуБитва на пресс-конференции!: Постекоглу заткнул журналиста, ошельмовавшего РоналдуСегодня, 19:30Эрлинг Холанд раскрыл секрет, как избегать офсайда в манчестерском дербиЭрлинг Холанд раскрыл секрет, как избегать офсайда в манчестерском дербиСегодня, 18:32Объявлены призовые матча за мировую корону между Синдаровым и Гукешем — сколько получит победитель?Объявлены призовые матча за мировую корону между Синдаровым и Гукешем — сколько получит победитель?Сегодня, 16:00«Твоя жизнь полна нарушений»: Ислам Махачев критикует Джона Джонса за скандалы«Твоя жизнь полна нарушений»: Ислам Махачев критикует Джона Джонса за скандалыСегодня, 15:52«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиаде«В Самарканде началась битва умов!»: Дан старт Всемирной шахматной олимпиадеСегодня, 15:43Ямаль сравнил себя с Месси, Роналду и Марадоной — громкое признание ЛаминаЯмаль сравнил себя с Месси, Роналду и Марадоной — громкое признание ЛаминаСегодня, 15:27
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
«Дайте мне соперника посильнее!»: Майкл Пейдж после боя с Нурсултоном Рузибоевым
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»
Бенефис в новом амплуа: Бехруз Каримов удивляет в составе «Лугано»