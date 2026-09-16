Джанлуиджи Доннарумма призвал спасти сборную Италии

Капитан сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма призвал болельщиков сплотиться, чтобы оставить позади тяжелый период в футболе страны и заново переписать славную историю команды. Как сообщает Футбалл Италиа со ссылкой на Sky Sport Италиа, то, что четырехкратные чемпионы мира «Адзурри» в третий раз подряд остались без мундиаля, стало для команды тяжелым ударом. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Невыход на чемпионат мира 2026 года в Северной Америке стал для итальянцев болезненным и полным разочарования летом. Для футболистов, оставшихся вне игры, и для всей нации эта ситуация стала настоящей трагедией. После этого в футболе страны произошли серьезные изменения, и Дженнаро Гаттузо вместе с рядом высокопоставленных чиновников покинули свои посты.

Возвращение Роберто Манчини и новые надежды

Возвращение опытного специалиста Роберто Манчини на пост главного тренера сборной рассматривается как главная надежда на выход команды из кризиса. Напомним, что именно под руководством Манчини Италия стала победителем Евро-2020. Доннарумма твердо верит, что это сотрудничество вернет в раздевалку уверенность в себе и жажду побед.

По словам голкипера, неудачи прошлого лета нанесли футболистам огромный психологический удар, но они не имеют права опускать руки. Теперь команда сосредоточена на матчах Лиги наций и отборочном турнире Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии.

Поддержка болельщиков и задачи на будущее

Доннарумма выразил благодарность всем итальянцам, которые продолжают поддерживать команду в первых матчах Лиги наций. Он подчеркнул, что энергия и драйв болельщиков придают команде второе дыхание и помогают двигаться вперед.

«Нам нужно много позитива. Я знаю, что впереди сложные испытания, но мы должны перевернуть эту страницу и вернуться с новыми силами. Мы можем сделать это только сами», — добавил вратарь. Цель — вернуть сборную Италии на прежние позиции и восстановить доверие народа.