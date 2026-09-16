Эрлинг Холанд раскрыл секрет, как избегать офсайда в манчестерском дерби

·2·Спорт
Эрлинг Холанд раскрыл секрет, как избегать офсайда в манчестерском дерби

В очередном центральном матче Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал минимальную победу над своим принципиальным соперником «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0. Единственный гол, решивший исход встречи, был забит во втором тайме Эрлингом Холандом. Этот матч запомнился не только бескомпромиссной борьбой, но и спорными моментами, связанными с судейскими ошибками, о чем сообщает Goal.com. сообщает .

На 60-й минуте встречи норвежский нападающий поразил ворота соперника, однако боковой арбитр сразу поднял флажок, сигнализируя об офсайде. После этого эпизод долго проверялся с помощью системы VAR, и главный судья засчитал гол. Несмотря на то, что это решение вызвало жаркие споры на поле, «Манчестер Сити» удержал победу.

Судейская ошибка и решение VAR

Как сообщает издание Sky Sports, после игры организация профессиональных судей признала, что при засчитывании гола была допущена серьезная ошибка. В заявлении организации подчеркивается, что в момент передачи на Эрлинга Холанда его партнер по команде находился в офсайде в непосредственной близости от мяча и влиял на эпизод. Было признано, что система VAR не смогла правильно оценить это субъективное влияние и не пригласила главного судью к монитору для повторного просмотра. В связи с этим перед клубом «Манчестер Юнайтед» были принесены извинения за допущенную ошибку.

Хотя первоначальное решение судьи вызвало протест даже у самого футболиста, он верил в положительный исход ситуации. После игры Эрлинг Холанд, рассказывая о своей способности избегать офсайда, сообщил, что сказал арбитру Майклу Оливеру, что воспринял этот момент лично. «Я обычно играю без офсайдов, поэтому сказал судье, что принял это решение на свой счет», — заявил нападающий.

Уникальное пространственное чутье на поле

По данным издания The Athletic, столь острое пространственное чутье норвежского бомбардира не является случайностью. С момента перехода в «Манчестер Сити» он резко сократил частоту попаданий в офсайд. Если в составе дортмундской «Боруссии» в среднем фиксировалось 0,55 офсайда за 90 минут, то сейчас этот показатель снизился до 0,2. За последние два года 43 футболиста Премьер-лиги чаще него оказывались в положении вне игры.

Благодаря тому, что Эрлинг Холанд отлично чувствует траекторию мяча и идеально перемещается по линии защитников, он редко оказывается в невыгодном положении. Это уникальное мастерство делает атакующую линию «Манчестер Сити» еще более опасной и постоянно создает головную боль для защитников соперника.

Эрлинг ХоландМанчестер СитиМанчестер ЮнайтедПремьер-лигаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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